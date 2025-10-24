El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Directo Comienza la gala inaugural de la 70 Seminci
Kim Kardashian. Europa Press

Kim Kardashian revela que sufrió un aneurisma cerebral

La empresaria y celebridad estadounidense lo atribuye al estrés por su divorcio de Kanye West

El Norte

Viernes, 24 de octubre 2025, 19:21

Comenta

Kim Kardashian sufrió un aneurisma cerebral que atribuyó al estrés causado por su polémico divorcio en 2022 del rapero Kanye West, según se reveló en un adelanto de la nueva temporada de su serie de telerrealidad 'The Kardashians'. «Hay como un pequeño aneurisma«, se escucha decir a la empresaria, de 45 años, mientras aparece sometiéndose a lo que se presume una tomografía cerebral.

TrLa propia Kim aseguró recientemente haber estado en un matrimonio «tóxico« de casi 15 años con West, y aseguró que también que le resultó difícil identificar las primeras señales del colapso mental que atravesaba su entonces esposo.

En una entrevista en el pódcast 'Call Her Daddy' el pasado 15 de octubre, la celebridad reconoció que sintió mucha presión de ser juzgada por el público cuando tomó la decisión de separarse.

