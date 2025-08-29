Kiko Rivera, soltería y nueva imagen

El Norte Viernes, 29 de agosto 2025, 11:09 Comenta Compartir

Kiko Rivera ha actuado rápido como si quisiera emprender una nueva vida. Nada más separarse de Irene Rosales, el hijo de Isabel Pantoja ha dicho 'adiós' a su imagen habitual y, como él mismo ha escrito en Instagram, ya está preparado para empezar de cero y afrontar las «nuevas oportunidades» que le depare la vida.

En las redes sociales, Kiko informa prácticamente a diario sobre cómo está siendo su evolución y cómo está afrontando su nueva soltería después de once años en una relación y nueve de casado. Además, el cantante les ha pedido a sus fans que estén a su lado y le acompañen en este nuevo capítulo de su vida. Eso sí, les ha pedido un poco de tiempo para «instalarse en su nueva casa» y adaptarse a todos los cambios que llegan. Y, entre ellos, un inesperado y radical cambio de 'look' que ha pillado a todos por sorpresa.

Más juvenil

«Buen día para todos, como diría un buen amigo. Siempre pa'lante nunca pa'trás», expresa el que fuera también concursante de 'Supervivientes' junto a una imagen en la que le vemos bajándose las ganas de sol y sonriendo a cámara. Pero lo que no esperaban sus seguidores era lo que el primo de Anabel Pantoja escribía justo debajo de estos simpáticos saludos. «Me despido de la barba», ha anunciado.

Con estas palabras, informa que renueva su imagen tras separarse de Irene Rosales, dejando atrás su característica imagen y dando paso a un look renovado y juvenil. Por el momento, habrá que estar muy pendiente a las redes sociales del hijo de Isabel Pantoja para ver esa transformación de estilo con la que pretende detrás atrás el pasado.