Kiko Rivera se sincera sobre la depresión que sufrió tras su operación de reducción de estómago Kiko Rivera, en 'Viva la vida'. «Perdí 40 kilos en ocho meses y me dejó la cabeza destrozada porque yo quería comer y no podía», confiesa el Dj EL NORTE Valladolid Lunes, 19 noviembre 2018, 10:51

Después de su drástica pérdida de peso, Kiko Rivera confiesa ahora que cayó en una gran depresión tras someterse a la operación en la que se puso una banda gástrica. «Perdí 40 kilos en ocho meses y me dejó la cabeza destrozada porque yo quería comer y no podía. Y yo tenía hambre. Eso junto a un cúmulo de cosas personales me dejó k.o y tuve que suspender la gira», asegura el Dj en 'Viva la vida', donde ha presentado su nueva canción y se ha sincerado sobre la situación que atravesó.

«Lo pasé muy mal, muy mal. Pero vuelvo con fuerza. Mi mujer, mis hijos, mi familia... me han ayudado. Ahora estoy mejor físicamente y recuperándome un poquito de todo», comentó Kiko, quie ha vuelto con más fuerzas que nunca y se encuentra en su mejor momento.

El Dj también habló en el programa de su nuevo lanzamiento, 'Mentirosa': «Dice algo así como que 'algunos se pensaban que no volvería pero aquí sigo en movimiento, si quieren jugar, vamos a divertirnos'».