Irene Rosales y Kiko Rivera. EP

Kiko Rivera manda un mensaje a su madre

El Dj, junto con Irene Rosales, disfrutan de sus vacaciones en Menorca

El Norte

Jueves, 14 de agosto 2025, 10:40

Relajado, disfrutando junto a su pareja Irene Rosales de los encantos de Menorca, Kiko Rivera ha aprovechado su momento de ocio para hacer una reflexión en las redes sociales, un comentario que puede ser considerado como 'un dardo' a su madre, Isabel Pantoja.

En su escrito en su perfil de Instagram, Kiko hace hincapié en la importancia de disfrutar el tiempo en familia y de saber quiénes están realmente presentes durante los momentos clave. «Ver a mis hijos y mis sobrinos reír, jugar y crear recuerdos juntos no tiene precio. Al final, los sitios son especiales por las personas con las que los vives, y estos días han sido un regalo que me guardo para siempre», dejando entrever el dolor que produce la ausencia prolongada de su madre y su hermana en la vida de sus hijos y de él mismo.

A este sentimiento se unió Irene Rosales, que también aprovechó la coyuntura para hacer otra reflexión en las redes sociales, supuestamente otro 'dardo' hacia su suegra: «Algún día, tus hijos te descubrirán. Te prometo que lo harán. Descubrirán el tipo de padre o madre que eres, el tipo de cónyuge que has sido. Notarán cómo tratas a los demás y cuánto amor eres capaz de dar. Entonces, decidirán si eres alguien a quien admirar o alguien a quien nunca querrán parecerse», remarcando el dolor que le produce la falta de relación de las niñas con su abuela.

Ambos mensajes refuerzan el clima de distanciamiento que se vive en el clan Pantoja, y dejan claro que tanto Kiko como Irene están volcados en su familia más cercana, celebrando la vida con quienes -según sus propias palabras- «sí están».

