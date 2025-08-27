El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Kiko Rivera con Irene Rosales, en una imagen de archivo. Europa Press

Kiko Rivera e Irene Rosales ponen fin a su relación, tras 9 años de matrimonio

La expareja ha tomado la decisión de mutuo acuerdo y sin la existencia de terceras personas

El Norte

Miércoles, 27 de agosto 2025, 10:32

La revista 'Semana' publica este miércoles, 27 de agosto, en su portada la impensable noticia de que Kiko Rivera e Irene Rosales se separan después de 11 años de relación, 9 de matrimonio, y dos hijas en común, Ana (9) y Carlota (7), a las que se suma el hijo que el Dj tuvo con Jessica Bueno, Fran (12).

La pareja, que se dio el 'sí quiero' el 7 de octubre de 2016, han confirmado su ruptura a la publicación, que apunta que su decisión ha sido muy meditada, de mutuo acuerdo, y sin la existencia de terceras personas. A pesar de la situación, el hijo de Isabel Pantoja y su ya exmujer tendrían una relación cordial, y lo primordial para ambos sería proteger a sus pequeñas y tratar de que su vida no se vea afectada por su decisión de emprender caminos separados.

Aunque ninguno de los dos ha aportado detalles de las causas de su ruptura, todo apunta que las dificultades que han afrontado juntos en los últimos años y los problemas en su convivencia habrían acabado por desgastar su matrimonio. Un durísimo varapalo para el cantante de 'El mambo', que distanciado de su madre y de su hermana Isa Pantoja desde hace años -de su familia directa tan solo tendría relación actualmente con su hermano Cayetano Rivera- se había refugiado en sus tres hijos y en su mujer, de la que ha confesado en numerosas ocasiones que ha sido su «tabla de salvación» y su «ángel de la guardia» en sus peores momentos.

La noticia ha pillado por sorpresa a todo el mundo, ya que hace tan solo unas semanas disfrutaron de unas idílicas vacaciones familiares con sus niños en Menorca, tras las que Kiko compartió una aplaudida reflexión en redes sociales: «La isla nos ha regalado paisajes de postal, atardeceres que se quedan grabados y esa calma que solo se siente aquí. Pero lo mejor de todo no ha sido el lugar... ha sido el tiempo en familia. Ver a mis hijos y mis sobrinos reír, jugar y crear recuerdos juntos no tiene precio. Al final, los sitios son especiales por las personas con las que los vives, y estos días han sido un regalo que me guardo para siempre», expresaba.

