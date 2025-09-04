El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Kiko Rivera junto a una de sus hijas. Europa Press

Kiko Rivera guarda silencio ante la posible exclusiva de Irene Rosales

La ex del Dj se ha mostrado muy molesta con la revista 'Lecturas' por la portada en la que aparece «como si yo hubiese hecho una exclusiva»

El Norte

Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:20

Una semana después de que la revista 'Semana' publicara la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales, ya se les ha podido ver a los protagonistas de esta historia ante las cámaras visiblemente nerviosos...Además, el miércoles 3 de septiembre, 'Lecturas' hacía un repaso de todas las dificultades que Irene había atravesado en su relación con el dj y lo llevaba a portada... algo que ha provocado el caos en la familia.

La influencer se dejaba ver esta mañana muy nerviosa saliendo del domicilio familiar y explotaba al borde de las lágrimas ante las cámaras: «No! ¡Es muy injusto que se haya hecho como si yo estuviese dando una exclusiva cuando es totalmente mentira! ¡Es muy injusto! Estoy muy enfadada porque es muy injusto, porque no he dicho ni una sola palabra. Atiendo a los medios siempre de la mejor manera posible y con la mayor educación, para que me saquen una portada como si yo hubiese hecho una exclusiva».

Por su parte, Kiko también ha reaparecido ante las cámaras tras esta portada, lo hacía llegando a la casa y guardando silencio cuando se le preguntaba por esta sorprendente portada.

Horas más tarde, el hijo de Isabel Pantoja más tranquilo se ha dejado ver junto a una de sus hijas caminando por las calles de Castilleja de la Puebla. Más desahogado tras el escándalo de esta mañana, el dj parece que ha preferido centrarse en sus hijas y evitar hacer cualquier tipo de declaración.

Al volver a casa, el primo de Anabel Pantoja ha preferido guardar silencio cuando se le ha preguntado por el convenio de divorcio con Irene y de la posibilidad de que alguno de los dos haga una exclusiva hablando de lo que ha pasado entre ellos estos últimos meses.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  2. 2 Don Bacalao se queda sin caseta de la Feria de Día por «la inflexibilidad de un vecino»
  3. 3 Herido un motorista de 33 años en una colisión con un coche en Valladolid
  4. 4

    Buscan al hombre que ha quemado a su expareja en Cuéllar dentro de un coche
  5. 5 ¿A qué hora se podrá ver este domingo en Valladolid el eclipse total lunar?
  6. 6 Victoria Federica disfruta de unos días en Valladolid rodeada de los viñedos de Abadía Retuerta
  7. 7

    Nueve toneladas de hormigón entre bolas, piedras y un sarcófago para jugar ante un colegio de Parquesol
  8. 8

    Crece la circulación de covid durante el mes vacacional de agosto
  9. 9

    El Ayuntamiento reconoce un déficit de un centenar de operarios en el Servicio de Limpieza
  10. 10

    Ignite inicia un proceso de 14 despidos en las oficinas del Real Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Kiko Rivera guarda silencio ante la posible exclusiva de Irene Rosales

Kiko Rivera guarda silencio ante la posible exclusiva de Irene Rosales