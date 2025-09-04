Kiko Rivera guarda silencio ante la posible exclusiva de Irene Rosales La ex del Dj se ha mostrado muy molesta con la revista 'Lecturas' por la portada en la que aparece «como si yo hubiese hecho una exclusiva»

Una semana después de que la revista 'Semana' publicara la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales, ya se les ha podido ver a los protagonistas de esta historia ante las cámaras visiblemente nerviosos...Además, el miércoles 3 de septiembre, 'Lecturas' hacía un repaso de todas las dificultades que Irene había atravesado en su relación con el dj y lo llevaba a portada... algo que ha provocado el caos en la familia.

La influencer se dejaba ver esta mañana muy nerviosa saliendo del domicilio familiar y explotaba al borde de las lágrimas ante las cámaras: «No! ¡Es muy injusto que se haya hecho como si yo estuviese dando una exclusiva cuando es totalmente mentira! ¡Es muy injusto! Estoy muy enfadada porque es muy injusto, porque no he dicho ni una sola palabra. Atiendo a los medios siempre de la mejor manera posible y con la mayor educación, para que me saquen una portada como si yo hubiese hecho una exclusiva».

Por su parte, Kiko también ha reaparecido ante las cámaras tras esta portada, lo hacía llegando a la casa y guardando silencio cuando se le preguntaba por esta sorprendente portada.

Horas más tarde, el hijo de Isabel Pantoja más tranquilo se ha dejado ver junto a una de sus hijas caminando por las calles de Castilleja de la Puebla. Más desahogado tras el escándalo de esta mañana, el dj parece que ha preferido centrarse en sus hijas y evitar hacer cualquier tipo de declaración.

Al volver a casa, el primo de Anabel Pantoja ha preferido guardar silencio cuando se le ha preguntado por el convenio de divorcio con Irene y de la posibilidad de que alguno de los dos haga una exclusiva hablando de lo que ha pasado entre ellos estos últimos meses.

