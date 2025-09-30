El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Kiko Rivera. Redes Spciales

Kiko Rivera desvela sus prioridades, tras separarse de Irene Rosales

En su nueva etapa piensa centrarse en su trabajo, adoptar un estilo de vida mucho más saludable y en sus tres hijos, Fran, Ana y Carlota

El Norte

Martes, 30 de septiembre 2025, 11:55

Kiko Rivera ha enumerado su lista prioridades tras separarse de Irene Rosales. Tras instalarse en su nueva casa, el hijo de Isabel Pantoja ha reflexionado sobre aquellas cosas que quiere dejar atrás y sobre aquellas que pretende que formen una parte primordial de su nueva vida «divorciado».

El Dj, que está componiendo una canción para «expresar lo que siente». Desde el porche de su casa nueva, ha reflexionado sobre lo mucho que cambia uno con la edad.

Mientras recuerda y hace balance de lo mucho que llegó a castigar su cuerpo durante su juventud, asegura estar centrado en sí mismo. «Estoy bien, tirando para adelante. Cumpliendo con mis responsabilidades como padre y como persona», ha dicho Rivera, que hace unos días no podía evitar recordar al difunto Paquirri, sabe «muy bien» lo que quiere en esta nueva etapa de su vida.

Nuevos objetivos

«Me he marcado nuevos objetivos en mi vida. Tengo nuevos objetivos personales, que intentaré pelear por ellos. Algunos los conseguiré y otros no», ha confesado señalando que esta temporada se va a centrar en estas nuevas metas o propósitos, entre los que se encuentran su trabajo, un estilo de vida mucho más saludable y sus tres hijos, Fran, Ana y Carlota. «Me voy a centrar mucho en mi trabajo, me voy a centrar mucho en la música, me voy a centrar mucho en streams y me voy a centrar evidentemente en mis hijos, que para mí son mi prioridad absoluta. Todo lo demás está por detrás», asegura.

«Y me voy a centrar en mí también, voy a empezar a entrenar aquí en casa. Voy a montar un gimnasio pequeñito», asegura el sevillano, para quien el deporte es una parte fundamental en esta nueva etapa de su vida. «Voy a cuidarme un poco en ese sentido, llevo varios meses sin hacer deporte y el cuerpo me lo pide», afirma.

Kiko no quiere hacer solo «bicicleta, elíptica y pesas» en ese pequeño gym que quiere montar en su casa nueva. También quiere hacer algo que le divierta. Y es que, según él mismo ha reconocido, este tipo de ejercicio «no me divierte en absoluto (...), no me divierte absolutamente nada».

Por este motivo piensa retomar sus 'pachangas' con amigos y volver a jugar con ellos al fútbol, algo que «normalmente» hacen «un día a la semana». Para el palangana, el fútbol no solo es una manera de hacer ejercicio físico y de estar con sus «amiguetes», también es una manera de «despejar la mente».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Al menos 18 afectados en Valladolid por el cierre por sorpresa de un concesionario de motos
  2. 2 Muere un hombre de 60 años tras caerle un pino en Pedrajas de San Esteban
  3. 3 Viajes gratis en autobús en Castilla y León: consulta las 2.610 rutas de Buscyl disponibles desde este martes
  4. 4

    El fallecido al caerle un árbol en Pedrajas era un exagente forestal de 60 años
  5. 5

    La vacuna contra la gripe en Castilla y León: fecha, grupos de riesgo y todo lo que debes saber
  6. 6

    Muere a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  7. 7

    La Guardia Civil asevera que el atropello mortal de tres camioneros en Tordesillas era «evitable»
  8. 8

    El tercer carril de la A-62 obligará a expropiar 746.000 metros de 257 parcelas
  9. 9 Una acróbata española muere tras caer de un trapecio en un circo alemán
  10. 10 Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy lunes 29 de septiembre de 2025?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Kiko Rivera desvela sus prioridades, tras separarse de Irene Rosales

Kiko Rivera desvela sus prioridades, tras separarse de Irene Rosales