Kiko Rivera compra una casa de 500.000 euros tras su separación

Kiko Rivera, dos semanas después de confirmar su separación de Irene Rosales tras 11 años de amor y 2 hijas en común, se ha comprado una casa en solitario para comenzar esta nueva etapa de soltería. Tal y como ha revelado el periodista Saúl Ortiz en 'Fiesta' este fin de semana, el hijo de Isabel Pantoja habría adquirido un chalet en Mairena del Aljarafe por una cantidad que rondaría los 500.000 euros.

Una vivienda con piscina y parcela para disfrutar de privacidad, que se enconrtraría a tan solo 6 kilómetros de distancia de Castilleja de la Cuesta, donde reside Irene con sus hijas, ya que la intención de Kiko es continuar presente en el día a día de Ana y Carlota y que las niñas se adapten a su nueva vida de la mejor manera posible.

«Ha cumplido un sueño porque él lleva mucho tiempo queriendo ser propietario. Me traslada una persona cercana que hace mucho tiempo que quería comprarse una casa y da la casualidad que ha sido en la separación, pero no era esa la intención», ha asegurado el tertuliano ante las críticas al Dj por haber esperado a no estar ya con la andaluza -con la que siempre ha vivido de alquiler- para adquirir algo en propiedad, algo que ella le habría reclamado insistentemente en los últimos tiempos.

Tras salir a la luz que se ha comprado un chalet de aproximadamente medio millón de euros, Kiko ha reaparecido de lo más esquivo ante las cámaras y, lejos de la simpatía que ha mostrado en los últimos días se ha mostrado muy serio y ha dado la callada por respuesta a las preguntas sobre su nueva casa.

