Kiko Rivera acusa de no tener «clase» a la figurante que participó en la grabación de su videoclip
Kiko Rivera. El Norte

Kiko Rivera acusa de no tener «clase» a la figurante que participó en la grabación de su videoclip

Luz María Escalera sufrió un mareo durante el acto y explicó que el hijo de Isabel Pantoja no le dio «ni agua»

El Norte

Martes, 12 de agosto 2025, 12:29

El plató de 'Fiesta' fue el escenario de una nueva crítica a la actuación de Kiko Rivera. En esta ocasión, Luz María Escalera, figurante durante la grabación del último videoclip del hijo de Isabel Pantoja, ha acusado al Dj de no «darme ni agua» a pesar de ser julio, y estar en Sevilla grabando. Además de esta acusación, la figurante también aseguró que Rivera hacía más caso a otras dos chicas que a su grupo y que, cuando se mareó, su novio tuvo que ir a por un paquete de galletas que tenía en el coche.

Ante semejantes acusaciones, Kiko no ha querido permanecer callado. Por supuesto, ha negado que existiese un trato desigual entre las 50 personas que participaron en la grabación y ha asegurado de que tenían a su disposición tanto comida como bebida. «No suelo perder el tiempo en dar importancia a cosas que no la merecen. Pero viendo cómo se ha distorsionado la realidad, me veo en la obligación de aclararlo», para luego añadir: «El problema aquí no es la comida ni la bebida… es la clase. Y esa, cuando no se tiene, ni la mejor barbacoa del mundo la arregla».

El hijo de Isabel Pantoja aludió a la figurante con una comparativa cuando menos curiosa: «Ni soy camarero ni mucho menos el camarero personal de nadie. Llama la atención como hay personas con la lengua larguísima para criticar, pero con los brazos demasiado cortos para alcanzar una Coca Cola o acercarse a por un plato».

Rivera advirtió que para el próximo proyecto que tenga que hacer solo recurrirá a personas que aporten no «a quien venga a buscar protagonismo inventando cuentos».

Tras ver su respuesta, Adriana Dorronsoro ha reflexionado sobre todas las personas que han traicionado a Kiko Rivera a lo largo de su vida, a lo que Omar Suárez ha respondido: «No beatifiquemos a Kiko», aludiendo a que él también traicionó a su madre. Marta López reaccionó a estas palabras y defendió al DJ: «Este chico tenía una herencia que le ha dejado su padre y que no ha visto. (…) Me parece la peor de las traiciones».

