Kiko Matamoros y Sofía Suescun... ¿algo más que amigos? 01:18 Sofía Suescun y Kiko Matamoros, juntos en un programa de Gran Hermano Vip. / El Norte Una cámara captó al ex de Makoke y a la ganadora de 'Supervivientes' en actitud muy cariñosa en una discoteca de Córdoba EL NORTE Valladolid Viernes, 16 noviembre 2018, 16:54

La complicidad que mostraron Kiko Matamoros y Sofía Suescun hace unas semanas en el plató de Gran Hermano VIP no pasó desapercibida, y a pesar de que durante los días siguientes las aguas volvieron a su cauce y no volvió a hablarse del tema, en la tarde de este jueves, 'Sálvame', el programa estrella de Telecinco, anunciaba el bombazo del año: ¿Hay algo más que una bonita amistad entre el ex de Makoke y la vigente ganadora de 'Supervivientes'?

En las imágenes a las que el programa del corazón ha tenido acceso, se puede ver a Matamoros en una actitud muy cariñosa con la joven de 22 años mientras hacían un bolo en una discoteca de Córdoba. De forma inmediata, el colaborador de televisión hizo saber a sus compañeros que entre ambos no había pasado nada, solo mantienen una muy buena amistad.

«Es guapísima. No ha pasado nada, lo único que hay es una amistad. Es una chavala muy cariñosa y yo soy muy tocón», aseguró Kiko. Sin embargo, nada más allá de la realidad, lo cierto es que ambos están solteros. Sofía lo ha dejado recientemente con Alejandro Albalá y a Kiko, desde que se divorciara de Makoke en agosto de este año, no se le ha visto con ninguna mujer. «Fuimos juntos al hotel y dormimos cada uno en su habitación», concluyó el también modelo.