Kiko Matamoros rechaza ir a la boda de su hijo Diego Diego Matamoros con su novia Estela Grande. / Instagram El joven le ha enviado una carta para intentar convencerle, pero no lo ha conseguido EL NORTE Jueves, 28 junio 2018, 13:36

El próximo 13 de julio, Diego Matamoros y Estela Grande tienen previsto darse el 'sí quiero'. Al enlace acudirán buena parte de sus amigos y familiares, aunque destaca una ausencia sobre el resto, el padre del novio, Kiko Matamoros.

Según ha comentado Diego a la revista 'Semana', su padre ha tomado la decisión de no acudir a la boda. «Me dijo que no iba a venir», comenta el joven, que añade: «No entiendo que se muestre tan duro. El que no haya invitado a Makoke es lo de menos, ella dijo que no pensaba venir. ¿Para qué voy a mandar una invitación? ¿Para que acabe en la basura? El que sí tiene que estar es mi padre. Pero él me dijo: 'No voy a ir porque hay gente que no quiere que esté, refiriéndose a mi familia».

A pesar de su negativa, Diego insistió enviándole una emotiva carta. «Un día me desperté a las 7 de la mañana, estuve dando vueltas esa noche, y le escribí. No quise llenarla de reproches. Le expliqué con quién y por qué me caso. No he escrito a Makoke, la invitación es solo para Kiko. No quiero que mi padre se lo pierda, debe ser difícil no ver casarse a un hijo. Esto lo hice por amor, porque quiero».

Kiko respondía a esa demostración de afecto vía WhatsApp: «Me dijo que había pensando mucho para no herirme. Le puse en la carta una frase de Martin Luther King. Él me contestó que era incapaz de perdonarme ciertas cosas».