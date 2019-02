Kiko Matamoros confirma su romance con Sofía Suescun El colaborador de Telecinco ha revelado lo que era un secreto a voces EL NORTE Viernes, 1 febrero 2019, 13:11

«Makoke no ha mentido, pero no comparto que lo haya hecho público», aseguraba Kiko Matamoros, al volver a ser preguntado, por enéisma vez, si había tenido o no un affaire on Sofía Suescun. Muchos de los presentes, como Carlota Corredera, Lydia Lozano o Kiko Hernández no daban crédito con lo que estaban escuchando, y es que no saben cuál ha sido el motivo por el que finalmente él ha decidido hacerlo público.

Makoke supo la verdad por una discusión. Al parecer, ella le decía a Kiko Matamoros que había quedado mal, que estaban mintiendo sobre él y él le respondió que no estaban mintiendo, con lo que así lo confirmó todo.