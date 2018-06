Kiko Hernández se disculpa por sus comentarios ante la madre del Maestro Joao Benita, la madre de Maestro Joao en 'Supervivientes'. / Telecinco El colaborador lamenta haber hecho sufrir a Benita, la madre del exconcursante de 'Supervivientes' EL NORTE Miércoles, 13 junio 2018, 12:39

Telecinco emitía el 12 de junio 'Supervivientes 2018: Camino a la final', espacio al que acudió Benita, la madre de Maestro Joao, para comentar lo orgullosa que estaba de su hijo y también para recriminar a Kiko Hernández por alguno de sus comentarios.

«Estoy contenta con todo el mundo menos con Kiko Hernández», comentaba Benita entre unas lágrimas que llegaron a emocionar al colaborador de 'Sálvame' quien le ha podido pedir disculpas por haberla hecho sufrir tanto en los últimos meses, según recoge 'Bekia'.

Kiko Hernández pidió dirigirse directamente a ella y mostrarle su arrepentimiento: «Yo lo estuve viendo, y me rompió el corazón ver como usted ha podido sufrir por comentarios que no tienen mucha importancia, y seguramente tu hijo lo va a comprender porque son parodias», apuntaba el colaborador que añadía: «Si hay algo que me rompe el corazón es ver el sufrimiento en una persona mayor, si a usted le he hecho llorar o sufrir, le pido de rodillas mil perdones y eso no va a ocurrir jamás».

Kiko Hernández, además de pedir disculpas a Benita, también quiso dedicar unas bonitas palabras a Maestro Joao: «Su hijo no tiene ninguna información sucia, así que no hemos sacado nada de eso. Ttiene usted un hijo de calidad. Chapó por él. Olé por como tratas a tu madre».