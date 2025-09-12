Kike Calleja da el 'beso de Judas' en 'Supervivientes All Stars' Antes de abandonar definitivamente Honduras, el tertuliano ha disfrutado de un último privilegio otorgado por Poseidón

El Norte Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:15 Comenta Compartir

Varias sorpresas se produjeron en la gala de 'Supervivientes All Stars'. La primera de ellas fue que el primer expulsado de esta edición, Kike Calleja, se tomó una especie de venganza contra uno de los concursantes antes de abandonar definitivamente Honduras -en esta ocasión no habrá un palafito o una playa secreta para dar una segunda oportunidad a los expulsados-. El tertuliano recurrió al último privilegio que concede Poseidón.

La destinataria del 'beso de Judas' ha sido Sonia Monroy que, extrañada porque el íntimo amigo de Terelu Campos volviese a la palapa solo para besarla en la mejilla sin ningún tipo de explicación, se ha imaginado que se trataba de un besos que le traería algún tipo de consecuencia.

La gala comenzó con la disputa del juego del líder, que consistía en aguantar sujetándose con el cuerpo colgando entre las dos paredes de una estructura. En 'Playa Armonía' se ha impuesto Miri Pérez Cabrero -tras un intenso duelo contra Rubén Torres-, y en 'Playa Caos' Gloria Camila, haciéndose con los collares de líder que las convierten en inmunes esta semana y les permiten nominar directamente a uno de sus compañeros.

Otra de las sorpresas fue provocada por las votaciones, que han puesto sobre las cuerdas a Adara y a su madre, Elena Rodríguez, que tras la decisión de sus respectivos equipos -un varapalo que no se han tomado demasiado bien- se enfrentarán juntas al veredicto del público.

En 'Playa Armonía' han sido Torres, Sonia Monroy y Fani Carbajo los que han nominado a Adara, mientras Noel y Tony Spina han votado a Fani, y la propia Adara a Torres. Miri, como líder, ha escogido directamente -y dejando claro que lo hacía «por descarte«»- a Tony, dejándolo en la cuerda floja junto con Adara. «No me lo esperaba porque tenemos buena relación, pero me gusta ponerme a prueba, si me tengo que quedar aquí es porque el público quiera», ha reaccionado con sorpresa el novio de Marta Peñate.

A continuación le ha tocado el turno de nominar a 'Playa Caos'. Elena Rodríguez ha nominado a Alejandro Albalá; Iván González a Jessica Bueno; y la modelo, Carlos Alba y Albalá, a la madre de Adara, exponiéndola a la expulsión junto a su hija, que se ha quedado con la boca abierta ya que ninguna de las dos se esperaban afrontar juntas una nominación después de solo una semana de concurso.

Para cerrar la lista definitiva quedaba la decisión de la líder del grupo, Gloria Camila, que dejando claro que no olvida sus viejas rencillas del pasado -que han vuelto a salir a relucir desatando una discusión entre ambos este jueves- ha nominado directamente a Iván, que se jugará la expulsión frente a Tony Sopina, Adara y Elena.

Temas

Honduras