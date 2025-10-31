Katy Perry enfada a sus fans por tirar una tarta que le regaló una seguidora por su cumpleaños La cantante celebró su 41 aniversario en París, pero su broma con el pastel, que acabó estrellado en el suelo, ha sido duramente criticada en redes sociales

Katy Perry ha celabrado sus 41 años durante una de las paradas de su 'Lifetime Tour' en París. Una celebración que se ha convertido en motivo de controversia. Todo comenzó con un vídeo que la propia artista compartió en Instagram, donde se la ve soplando las velas de una tarta mientras pide su deseo. Sin embargo, lo que parecía una escena inocente acabó generando indignación: la intérprete de 'Roar' decidió coger el pastel con las manos y correr hacia un miembro de su equipo con la intención de lanzárselo en broma, pero su compañero se agachó justo a tiempo y el pastel terminó estrellado contra el suelo ante las risas de la artista.

La reacción en redes sociales fue inmediata y muchos seguidores consideraron que el gesto era una falta de respeto, sobre todo cuando se supo que la tarta había sido elaborada con dedicación por una fan pastelera. Poco después, una joven identificada como Katherine Jayne publicó en X (antes Twitter) un mensaje que avivó la polémica: «Mi mamá fue quien horneó este pastel. Estaba tan emocionada por la oportunidad de hacerle un pastel a Katy Perry y le dedicó tanto tiempo. De verdad estoy confundida y molesta porque no entiendo por qué lo hizo». Sus palabras no tardaron en hacerse virales, acompañadas de miles de críticas que cuestionaban la actitud de la cantante.

Entre los mensajes más duros, uno de los usuarios escribía: «Me llama la atención cómo Katy Perry siempre se las ingenia para parecer más desconectada de la realidad. ¿En qué cabeza cabe derrochar comida así y pensar que no va a caer mal?», mientras otro apuntaba: «Katy Perry no merece el esfuerzo de tu mamá. Ella representa lo peor, por eso nadie la quiere».

Pero, no todo fueron críticas. Entre los más de dos millones de likes que acumula la publicación, también abundan los mensajes de cariño. «Estás hermosa», «Se te ve feliz» o «41 años de puro glamour y belleza. Viva esta reina» son algunos de los comentarios de sus fans más fieles.