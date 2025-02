Karina recuerda su infancia, su carácter y su papel como madre y abuela

El Norte Viernes, 21 de febrero 2025, 12:23 Comenta Compartir

Karina no ha dudado en participar este sábado, 22 de febrero, en el festival 'Horteralia', que se celebra en Ifema de Madrid. La primera vez dudé, con ese nombre, pero luego me di cuenta de que no hay que tener prejuicios. Es de lo más divertido. «Ahora me quieren hacer madrina o algo así. Y cada vez acuden más grupos y artistas importantes». Sin ir más lejos, este año la acompañan La Casa Azul, OBK, Nebulossa o Sonia y Selena, que se quedaron con las ganas de ir a Eurovisión, donde Karina triunfó con 'En un mundo nuevo', que obtuvo una segunda posición: «A Melody le aconsejo que tenga fe en sí misma, que vaya segura, con alegría y con ganas de lograr que la gente disfrute. Tiene que enamorar a la cámara y al público, con la mirada, con la sonrisa», le aconseja la veterana artista tras sesenta años de experiencia.

La cantante se define como «una persona sencilla y con mucha ilusión. Soy optimista, consciente de que hay cosas a las que ya no llego, pero no me rindo». Le hubiera gustado haber alimentado su genio: «Me habría venido bien ser más rotunda, decir no e imponerme cuando era necesario. Lo he aprendido con el tiempo. Se han aprovechado de mí».

Su carrera

Su trayectoria profesional está llena de éxitos que le gustaría compartir: «Me encantaría hacer una docuserie, porque hay muchas cosas que no se han contado. Los jóvenes deben sacudirse los pájaros de la cabeza: no todos serán Shakira o Rosalía. Es un mundo cruel en el que te utilizan mientras les convienes. A mí la fama me hizo volar, pero no hizo cambiar mi forma de ser. Yo he sido una soñadora, pero tengo la suerte de haber cumplido muchos de esos sueños».

Karina siempre tuvo sus prioridades: «Yo sacrifiqué giras de meses por América porque no quería abandonar a mi hija. En eso no he sido una artista muy al uso, he preferido ser madre a cantante, y estoy orgullosa de haberlo hecho. La maternidad es un amor incondicional para toda la vida, no como un matrimonio. Mis hijas han volado, pero estoy ahí para ellas». Ahora, con sus cuatro nietos, se permite jugar el papel de abuela consentidora: «Ellos me llaman 'una mamá delicada' porque si juegan conmigo deben tener cuidado y no empujarme, así es que nos dedicamos a pintar».

En cuanto a sus relaciones, recuerda que: «Tony y Juan Carlos han sido los amores de mi vida. El amor es precioso. Cuando crees que estás enamorada te hace feliz, pero lo importante es compartir un proyecto común para tener una relación duradera. El amor hay que cuidarlo día a día, es una flor delicada». Karina no puede evitar ponerse nostálgica: »Me hubiera gustado haber tenido un matrimonio duradero, ser madre de familia numerosa… Pero no pudo ser. Mi madre me decía, 'Mari, tienes que perdonar y seguir tu camino.' Ha habido infidelidad, alguna palabra subida de tono. Antes, era duro para una mujer hacerse valer». Y para sus bodas exóticas tiene una explicación: «La ceremonia servía para sellar la relación. ¿Que no valían? Pues bien, los matrimonios también se anulan. Para mí era un ritual, como hacerse la foto antes de irse a vivir juntos. Yo, mientras han durado y he sido feliz, estoy a favor de hacer una fiesta. Por eso apuesto por vivir en la positividad, en la esperanza».

De familia burguesa

En una España gris, Karina le puso color a su infancia con la fantasía: «Me encerraba en mi cuarto a leer cuentos. Me encantaban». Tuvo la suerte de nacer en una familia burguesa de una ciudad pequeña, Jaén, «donde se podía pasear y jugar en la calle y todos se conocían». Karina fue una niña feliz: «Éramos mis dos hermanos, mis padres, yo y la chica que trabajaba en casa. Yo era un poco traviesa, como todos los niños a esa edad, pero muy obediente. Me encantaba jugar con las amigas a la comba, a montar en bici, ir a la piscina en verano. En aquellos días, las familias se reunían los domingos a hacer paella y nos íbamos al campo a pasar el día».

En clase, Karina disfrutaba con los libros de historia, en los que descubría la ropa de las distintas épocas gracias a las ilustraciones: «Me fijaba mucho en esos detalles y las lecciones me gustaban porque eran como un cuento con reyes, reinas y batallas«. Pero se le atragantaban las matemáticas: «Al final conseguía el cinco raspado al final de curso». Aunque no soñaba con ser artista, ya participada en el coro del colegio. Cuando se apuntó al conservatorio, sus profesores destacaron su don para solfear: «Es curioso, porque no deja de parecerse a las matemáticas, pero ahí se me daba bien». Pero no le gustaba llamar la atención cuando venían visitas a casa: «Si había fiesta, me encerraba en mi cuarto a leer mis cuentos». Karina ya vivía 'en un mundo nuevo y feliz'.