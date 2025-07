Kanye West paga a Bianca 250.000 dólares por usar lencería de dulces

El Norte Martes, 1 de julio 2025, 12:15 Comenta Compartir

Kanye West va de extravangancia en extravagencia y casi siempre la última supera a la anterior. En esta ocasión, el rapero pagó a su esposa Bianca Censori 250.000 dólares para que llevara una lencería hecha de dulces que luego la chica se comió.

La pareja fue vista en Brooklyn hace unos días y la arquitecta australiana, de 30 años, optó una vez más por un conjunto atrevido que dejó poco a la imaginación. Llevaba un diminuto bikini comestible y braguitas a juego, combinándolo con tacones plateados. Un representante del rapero declaró a 'Daily Mail' que Bianca había «negociado una tarifa de 250.000 dólares para usar este atuendo debido a diferencias creativas». Porque, por lo visto, sus outfits son sometidos a discusión en términos de creatividad. «Sin embargo, en un extraño giro, el representante afirmó que al final del día al rapero le faltaban varios dulces», ha apuntado el citado medio.

El relato del representante es, al menos, llamativo: «Todo iba bien hasta que Kanye pidió la prenda de vuelta para devolverla, tras lo cual descubrió que el exceso de calorías azucaradas que la habían estado provocando durante toda la tarde había sido demasiado para que la Sra. Censori pudiera resistirlo», declaró el representante. Añadió: «Las modistas me han dicho que no queda nada de la parte inferior de la prenda, ni siquiera el cordón». Se desconoce el destino del cuarto de millón de dólares.

Otra fuente afirmó a 'The U.S. Sun' que West ofreció 100.000 dólares a Censori después de que ella rechazara inicialmente la propuesta de lucir el atuendo en público. El artista tiene «obsesión» por vestir a Bianca a su gusto y cuando a ella no le gusta, esta le pide dinero.

Dicen que Kanye West elige sus looks atrevidos no solo para mantener su «personalidad vanguardista», sino también para demostrar que su esposa es «la mujer más sexy del mundo». La fuente declaró que si bien algunos de los atuendos que usa en público «no son de su gusto», desde entonces ha aprendido a convertirlos en una «ventaja» a su favor: «Los usará si paga».

«Pagar po usar»

Naturalmente, este peculiar concepto de «pagar por usar» ha recibido inequívocos nombres en las redes sociales y ha provocado no pocos mensajes de repulsa contra Kanye West, sino también para Bianca Censori por entrar en semejantes 'negociaciones' sobre lo que se pone para salir con su marido. La fuente agregó que creen que Censori ganó alrededor de 3 millones de dólares gracias al acuerdo y dijo: «Básicamente, está monetizando su imagen».

Parece ser que el inicio de todo el espectáculo de los outfits de Bianca Censori datan de la ya famosa entrega de los Premios Grammy, a la que acudió la pareja sin invitación. Allí la mujer del rapero se quitó su abrigo y de repente se reveló un conjunto de transparencias en el que se veía todo. Literamente. Ambos fueron expulsados. Ahora se sabe que Bianca recibió 120.000 dólares por el modelo. «Está convirtiendo cada atuendo en un sueldo», resumen las fuentes consultadas.

