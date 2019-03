Justin Bieber: «Rezad por mí» «He estado luchando mucho. Me siento súper desconectado y raro», ha escrito el cantante a través de las redes sociales EL NORTE Martes, 12 marzo 2019, 09:37

Después de años de desenfreno protagonizando titulares casi a diario por sus excesos, Justin Bieber ha decidido pedir ayuda profesional. El cantante se encuentra recibiendo tratamiento por depresión. «Parece deprimido y cansado», ha dicho una fuente a la revista 'People'. Esa misma voz ha segurado que cuenta con mucha ayuda y que poco a poco está mejorando: «Tiene buena ayuda a su alrededor y está recibiendo tratamiento. Parece seguro de que se sentirá mejor pronto».

El cantante se ha pronunciado también a través de su cuenta de Instagram. «Rezad por mí. Estoy luchando mucho», ha sido el mensaje de Justin Bieber. «Solo quería manteneros informados un poco, espero que lo que por lo que estoy pasando os llegue. He estado luchando mucho. Me siento súper desconectado y raro. Siempre me recupero, así que no esto preocupado, sólo quería acercarme a vosotros y pediros que recéis por mí. Dios es fiel y vuestras oraciones realmente funcionan, gracias. Es la temporada más humana en la que he estado, enfrentando mis asuntos de cara», ha dicho.