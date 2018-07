Justin Bieber y su apasionado beso a Hailey Baldwin El famoso beso de Justin Bieber y Hailey Baldwin. / Instagram El cantante ha publicado una imagen que demuestra el amor que le une a la modelo EL NORTE Lunes, 16 julio 2018, 14:01

Hailey Baldwin se ha destapado como el gran amor verdadero de Justin Bieber. Prueba de ello fue la confirmación de su compromiso con la modelo a sus más de 100.000 seguidores en Instagram. «Mi corazón es completa y totalmente tuyo, y siempre serás lo primero. Eres el amor de mi vida Hailey Baldwin y no quiero estar con nadie más. Tú me haces ser mejor persona y me complementas a la perfección», decía el mensaje.

Esta declaración de amor a su chica tuvo su prolongación unos días después. En esta ocasión, el cantante canadiense subió una fotografía muy sensual, en la que aparece besándose con Hailey en una piscina.

Con esta intensa relación que vive el cantante, muchas miradas se han fijado en Selena Gómez y en cómo estará afrontado el nuevo noviazgo de su ex. Pero lo único que le importa a la joven es el lanzamiento de 'Hotel Transilvania 3', la última película en la que ha participando, prestando su voz a uno de los personajes, según informa el portal 'Chance'.

Selena ha compartido varias fotos del estreno de la cinta de animación, acompañadas por el mensaje: «¡Estoy muy emocionada de que todos podáis ver finalmente la última entrega de Hotel Transilvania, ya ha salido! Ha sido muy divertido volver a reunir a la familia».