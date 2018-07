Juncal Rivero se 'luce' con sus comentarios desafortunados en 'Viva la vida' Juncal Rivero en el programa 'Viva la vida'. / Telecinco La exmodelo acudió al programa de Toñi Moreno en calidad de nueva directora del nuevo certamen de belleza 'Miss y Mister España' que se celebrará en 2019 EL NORTE Lunes, 16 julio 2018, 17:55

El pasado sábado, 14 de julio, Toñi Moreno tuvo como invitada en su programa 'Viva la vida' a Juncal Rivero en calidad de directora del renacido certamen de belleza 'Miss y Mister España' que se celebrará el próximo 2019. La entrevista comenzaba con una referencia de la exmodelo a sus duros comienzos en el mundo de la pasarela, debido a que «entre que era tímida, iba como un palo por querer ser bailarina, caía antipática» y que le habían pasado «cosas malas porque este mundo, el del modelaje y televisión, es así».

A raíz de ese primer comentario, las meteduras de pata de Rivero no cesaron. El que más llamó la atención fue el que hacía referencia a las modelos 'curvy'. Toñi Moreno le preguntó por este nuevo canon de belleza presentándole a una joven modelo y la invitada le contestó: «Hay mucha gente que se identifica con su cuerpo», y posteriormente soltó el desafortunado comentario: «Pero siendo sinceros y el público es muy sabio, hay que decir que esta chica tiene un problema de sobrepeso. Este es uno de los principales problemas en este país, la obesidad, no la anorexia».

Toñi Moreno se quedó 'blanca' ante tal afirmación, del mismo modo que los tuiteros que poblaron la red social con comentarios como: «Bien de gordofobia la de Juncal Rivero suponiendo que una modelo curvy está insana», «Juncal Rivero vendiendo la vuelta de Miss y Mister con una pensamiento del siglo pasado. Además de arrogante, antipática. Next a tu cerebro antiguo» o «No le haces ningún favor al mundo yendo a la televisión a dar ese tipo de opiniones».

Ante tales comentarios, Juncal Rivero se quiso explica: «Lo he aclarado para no generar confusión y hacer creer a la gente que estar así es saludable como nos decían nuestras abuelas. Si hubiese salido una mujer por debajo del peso normal, pues lo hubiese digo igual, pero han puesto esta».

Los comentarios desafortunados no acabaron con sus críticas a la modelo 'curvy', todavía había más. Toñi Moreno puso sobre la mesa la nueva medida de los certámenes de belleza en Estados Unidos en los que han prohibido desfilar en ropa de baño: «Es un atraso y una medida machista. Si estamos queriendo salir a la calle en minifalda y que un señor no nos diga nada, no tiene sentido no hacerlo en bañador en un certamen donde se está valorando la belleza».

Todavía hubo tiempo para hablar de la reciente victoria de Ángela Ponce, la modelo transexual que representará a España en Miss Universo, Rivero insistió en que ella «no es Miss España» porque no ganó el concurso y que en el certamen que ella dirige «cabrán personas que en su DNI ponga que son mujeres», mostrando una total ignorancia acerca de los complicados procesos que las personas transexuales tienen que pasar para ser reconocidos como lo que son, tal y como publica el portal 'Bekia'.

Sobre el movimiento #MeToo, la exmodelo asegura que «no entiendo que lo digan 10 años después». La presentadora era consciente de lo que estaba diciendo su invitada por lo que quiso echarle una mano aclarándole que no lo hacían porque no iban a salir bien paradas ni iba a recibir ningún tipo de ayuda. Pero Rivero añadió: «También lo eran al día siguiente, que es cuando hay que decir las cosas».