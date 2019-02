Julio Ruz, expulsado de Gran Hermano Dúo por «conducta inaceptable» Julio Ruz, en el confesionario de Gran Hermano Dúo. / Telecinco «Me tiene amargada, está todo el tiempo persiguiéndome», aseguró su exmujer y madre de su hija, María Jesús Ruiz EL NORTE Valladolid Lunes, 4 febrero 2019, 11:02

La polémica llevaba servida desde hace semanas y la dirección de Gran Hermano Dúo no ha querido esperar más. Julio Ruz fue expulsado este domingo tras varios episodios de actitud posesiva hacia María Jesús Ruiz, su expareja y madre de su hija. Según informó Jordi González durante el debate, la organización consideró que la conducta del empresario era «inaceptable», por lo que, sin previo aviso ni posibilidad de despedirse de sus compañeros, Ruz abandonó la casa después de que el Súper le mandara al confesionario.

El programa, además, sacó a la luz imágenes inéditas del pasado jueves en las cuales Ruz arrinconaba a su expareja contra su propio cuerpo y la agarraba sin poder despegarse de sus brazos. El motivo era que el ya exconcursante se sentía celoso por una conversación que habían mantenido Antonio Tejado y María Jesús, según informa Chance.

A pesar de las polémicas, la gota que colmó el vaso fue cuando el empresario decidió comunicarse con la actriz por el blog que la organización pone a disposición de los concursantes. Desde ese momento, comenzaron a hablar en clave con la palabra «jacuzzi». A continuación, María Jesús, entre lágrimas, desveló lo que le había escrito en el portal: «Me tiene amargada, está todo el tiempo persiguiéndome. Me pregunta a dónde voy y qué voy a hacer todo el tiempo. Me escribió en el blog que debíamos llevarnos bien para no salir expulsados, aun diciéndome que le doy asco».