Julio Contreras ha conocido a su sobrino Julio Contreras.

La relación de Julián Contreras con sus hermanos, Fran y Cayetano Rivera, ha pasado por continuos altibajos, pero desde la boda de Cayetano con Eva González, en la que se marchó del enlace con su padre, y después se pasaron por 'Sábado Deluxe' para contar lo que pasó, nada ha vuelto a ser los mismo.

Este desencuentro provocó que todavía no hubiese conocido a su sobrino, el hijo de Eva González y Cayetano. En su última aparición pública, en una fiesta organizada por Patricia Steisy, en la que presentaba su nueva tienda 'on line', Contreras se puso frente a los medios para darles una buena noticia: «Mis hermanos están bien y yo estoy bien. Ya he conocido a mi sobrino. Es una maravilla de niño, tiene a quien salir. Un padre maravilloso, una madre maravillosa, un tío estupendo», comentaba entre risas.

La prensa allí reunida le volvió a preguntar por sus hermanos y éste volvió a decir que había conocido a su sobrino. También habló de su trabajo, señalando que se encuentra centrado en sus proyectos y que se ha puesto a escribir un libro, recoge el portal 'Bekia'.