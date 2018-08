Julieta y Saúl empiezan a organizarse para afrontar un futuro juntos Julieta y Saúl se abrazan en 'El secreto de Puente Viejo'. / Antena 3 Francisca no está sola en el sanatorio, Raimundo se encuentra con ella, en 'El secreto de Puente Viejo' EL NORTE Jueves, 16 agosto 2018, 17:46

Mañana, en un nuevo capítulo de 'El secreto de Puente Viejo', Julieta y Saúl empiezan a organizarse para verse y para contraatacar. Prudencio pide explicaciones a Julieta por el plantón y ambos disimulan ante Fernando.

Francisca no está sola en el sanatorio: Raimundo está ahora con ella intentando que reaccione mientras la alimenta. Mientras, Consuelo encuentra a Elsa tendida en el suelo y pide ayuda. Cuando se recupera, constata que no es el mejor momento para emprender viaje alguno; lamenta el trabajo que está dando y recuerda que no llegó a hablar por teléfono.

Don Anselmo se asegura de que Isaac ya pidió matrimonio a Antolina, así es, y cuando llega la noche en la intimidad de la casa, la chica intenta seducir a Isaac.

Carmelo no deja ni un segundo sola a Adela tras la noticia de la fuga de Basilio y Severo considera oportuno que todo el mundo sepa que anda libre.