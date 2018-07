Julieta conoce a Isaac y surge la simpatía entre ellos … El miércoles, 11 de julio a las 17:30 horas, Antena 3 emite una nueva entrega de la ficción de éxito 'El secreto de Puente Viejo' EL NORTE Martes, 10 julio 2018, 17:09

Ante la oferta de firmar la nulidad matrimonial, Julieta pide tiempo para pensárselo, pero Prudencio está incomodísimo con esta situación. La chica jura ante la foto de Saúl que se sacrificará para vengar su amor. Así, Julieta ya tiene una respuesta para Fernando.

Julieta conoce a Isaac. Casi sin querer, intercambian confidencias. A Antolina no le gusta la simpatía y complicidad que se ha establecido entre ellos. A Julieta no le pasa desapercibida la tensión y no siente por ella el mismo aprecio que por el carpintero.

Antolina propone hacer un entierro simbólico de Elsa e Isaac no sabe qué pensar. Antes de que el chico tome ninguna decisión, ella se adelanta para hacer las gestiones, cosa que hace que Marcela desconfíe, ¿por qué tiene la chica tanta prisa? A Consuelo tampoco le ha parecido bien este movimiento. Pero, finalmente, se reúnen en la plaza listos para despedir a Elsa y lo hacen en la ribera del río con hermosas palabras. Como si fuera un fantasma, Elsa aparece en la orilla del río.

Raimundo por fin dice que está mal por la carta de Francisca: él entiende lo contrario a lo que dicen las palabras, ella, esté donde esté, no está bien.

Gracia por fin vuelve con Hipólito, aunque lo suyo le ha costado, él estaba encantado aprendiendo los asuntos de la emisora, tanto que ha despertado los celos de su mujer.

Carmelo hace un regalo a su mujer, un ejemplar firmado de Rosalía de Castro, pero cuando lo va a guardar, descubre en el cajón una cantidad indecente de anónimos que su mujer le había dicho había dejado de recibir; le ha mentido.