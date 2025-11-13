El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Julián Contreras, en una imagen de archivo. Europa Press

Julián Contreras critica a Cristina Pedroche por sus quejas tras su doble maternidad

El exconcursante de 'GH VIP' dice que el último vídeo de la presentadora resulta «ridículo» y hasta «ofensivo»

El Norte

Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:17

Julián Contreras ha criticado duramente a Cristina Pedroche en el último vídeo que ha colgado en su perfil oficial de Instagram. Unas críticas motivadas por las quejas de presentadora y cómo se siente tras su segunda maternidad.

Lo que la influencer y mujer de Dabiz Muñoz decía y causaba tanto revuelo era que se sentía «sobrepasada» y «saturada» por no poder llegar a todo lo que quiere tras convertirse en madre por segunda vez. «Hay días que siento que no puedo más» y que le «es imposible» cumplir con sus clases de pádel, las grabaciones en casa y con sus padres ayudando en el cuidado de sus dos pequeños. Ante ese escenario, Cristina Pedroche se pregunta: «Cómo lo hace la gente? Es que no sé cómo hacerlo». Un vídeo que subió a sus historias de Instagram y que desató la indignación entre sus seguidores.

Falta de empatía

Tras esta publicación de Pedroche, el hijo de Carmina Ordóñez ha colgado un vídeo en su canal de Twitch, en el que tacha de poco empática a la influencer tras hablar y quejarse desde una situación que considera de privilegiada. Con ironía, el exconcursante de 'GH VIP' se ha reído de su victimismo y le ha explicado por qué se ha situado en el centro de la diana con su exposición pública.

«Cristina Pedroche está tan desbordada que no se ha dado cuenta de que hay madres que están tan desbordadas que ni siquiera pueden grabarse un vídeo diciendo que están desbordadas», ha comenzado diciendo antes de hilar una serie de titulares en los que dice que la presentadora está fuera de toda realidad.

Para todas esas madres que hacen auténticos malabarismos para conciliar su día a día, Julián Contreras pide «respeto». «Esas son las personas que verdaderamente tienen un problema», insiste y añade también que no solo es falta de tiempo, sino también de recursos económicos. Algo que es complicado y que les aleja definitivamente. No pueden cambiar su situación. No pueden decidir si contratan a una niñera, modifican su agenda, dejan de hacer una cosa, añaden otra o cambian la siguiente porque ahí es donde está la clave», puntualiza.

