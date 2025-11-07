Juan Miguel, ex de Karina, niega que forme parte de una secta sexual Una denunciante mencionó al exmarido de la cantante como la persona que la presentó al líder, apodado «el tío Toni»

Juan Miguel Martínez Capdevila, expareja de Karina, ha sido relacionado con los presuntos abusos sexuales y engaños cometidos en la comunidad espiritual de Vistabella. Una antigua integrante del grupo lo mencionó como la persona que la presentó al líder, apodado 'el tío Toni' fallecido en prisión.

Este jueves, Juan Miguel ha dado su primera respuesta pública en unas declaraciones concedidas en exclusiva a 'Y ahora Sonsoles', donde ha negado cualquier implicación: «No ha pasado nada, no ha pasado nada. Yo hace 40 años ella trabajaba aquí y se fue a vivir a la finca. Hace 35 años y yo no sé nada más».

Respecto a la relación con la denunciante, el exparticipante de Supervivientes ha afirmado que su trato con ella ha sido casual y distante durante décadas. «Yo la veo y la saludo, pero yo lo que haga en su casa hace cuarenta años... yo qué sé. A mí me llamaron con la noticia que salió mi nombre ayer en el Tribunal que se lo presenté yo», ha sostenido.

Sobre el llamado «tío Toni», Martínez Capdevila ha apuntado que su relación fue meramente circunstancial: «Yo a este señor le conocía porque era un chico de Castellón que se ha muerto hace tres años, que lo han matado».

Por último, ha sugerido que las acusaciones que lo involucran tendrían motivaciones económicas: «Esa señora quiere recuperar el dinero que invirtió en esa finca... No quiero saber nada».

