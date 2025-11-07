El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Conversación de Juan Miguel en 'Y ahora Sonsoles'. Atresmedia

Juan Miguel, ex de Karina, niega que forme parte de una secta sexual

Una denunciante mencionó al exmarido de la cantante como la persona que la presentó al líder, apodado «el tío Toni»

El Norte

Viernes, 7 de noviembre 2025, 16:12

Comenta

Juan Miguel Martínez Capdevila, expareja de Karina, ha sido relacionado con los presuntos abusos sexuales y engaños cometidos en la comunidad espiritual de Vistabella. Una antigua integrante del grupo lo mencionó como la persona que la presentó al líder, apodado 'el tío Toni' fallecido en prisión.

Este jueves, Juan Miguel ha dado su primera respuesta pública en unas declaraciones concedidas en exclusiva a 'Y ahora Sonsoles', donde ha negado cualquier implicación: «No ha pasado nada, no ha pasado nada. Yo hace 40 años ella trabajaba aquí y se fue a vivir a la finca. Hace 35 años y yo no sé nada más».

Respecto a la relación con la denunciante, el exparticipante de Supervivientes ha afirmado que su trato con ella ha sido casual y distante durante décadas. «Yo la veo y la saludo, pero yo lo que haga en su casa hace cuarenta años... yo qué sé. A mí me llamaron con la noticia que salió mi nombre ayer en el Tribunal que se lo presenté yo», ha sostenido.

Sobre el llamado «tío Toni», Martínez Capdevila ha apuntado que su relación fue meramente circunstancial: «Yo a este señor le conocía porque era un chico de Castellón que se ha muerto hace tres años, que lo han matado».

Por último, ha sugerido que las acusaciones que lo involucran tendrían motivaciones económicas: «Esa señora quiere recuperar el dinero que invirtió en esa finca... No quiero saber nada».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un hombre al caer desde un séptimo piso en Huerta del Rey
  2. 2

    Hallan el cadáver de un hombre de 66 años en una vivienda de Puente Duero
  3. 3 Rompe el retrovisor y raya el coche a la conductora que le «quitó» el aparcamiento en Valladolid
  4. 4 Roba 600 euros en prendas en Rio Shopping y los oculta en su carrito de bebé
  5. 5 Las tarifas de Auvasa y de Biki se mantendrán en 2026: estos son los precios
  6. 6

    Un súper en María de Molina dará servicio a la franja del casco histórico de Valladolid con menos oferta
  7. 7 Valladolid, en el ambicioso plan europeo de alta velocidad: a París en cinco horas y a Lisboa en cuatro
  8. 8

    Condenado a una pena mínima por tratar residuos peligrosos sin licencia durante 12 años, enterrarlos y luego vender el terreno
  9. 9 ¿Qué día se encienden las luces de Navidad en Valladolid? El gran encendido y cómo ha cambiado en los últimos años
  10. 10

    Heridos un hombre y una mujer tras volcar un monovolumen en Amusco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Juan Miguel, ex de Karina, niega que forme parte de una secta sexual

Juan Miguel, ex de Karina, niega que forme parte de una secta sexual