El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Manuel Parada en el programa 'Y ahora Sonsoles'. Antena 3

José Manuel Parada lamenta no haberse despedido ni de Encarnita Polo, ni de su suegra

El televisivo se rompe al confesar el doble golpe que está atravesando

El Norte

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:49

Comenta

Encarnita Polo fallecía a sus 86 años el jueves por la noche en la residencia de Ávila donde vivía, presuntamente a manos de uno de los residentes de 76 años. El hombre se coló por la noche en su habitación y presuntamente la estranguló hasta la muerte. Una imagen que atormenta en sueños a José Manuel Parada, colaborador de 'Y ahora Sonsoles', y gran amigo de la artista. «He soñado que estaba con ella hablando y venía alguien a estrangularla», confiesa, entre lágrimas.

Además de la muerte de su amiga, José Manuel Parada ha sufrido recientemente la pérdida de su suegra. «No me pude despedir por trabajo», lamenta, «para ella era como un hijo más».

En cuestión de una semana, Parada ha tenido que enfrentarse a dos duras muertes que le han dejado un vacío en el alma. «Es muy duro recoger sus recuerdos de la residencia», señala.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El chófer de Auvasa agredido en Parquesol: «Se bajó cabreado y dio un puñetazo a la ventanilla»
  2. 2 Un millón de euros para la reforma de los pisos de Óscar Puente y Ana Redondo en Madrid
  3. 3

    Mercadona cierra este sábado Juan de Juni para abrir el lunes 24 en Huerta del Rey
  4. 4 Alerta por presencia de listeria en productos cárnicos: estos son los datos de los nuevos lotes afectados
  5. 5

    Madrugada de robos en bares de la Ribera del Duero con parada y piscolabis en Piñel de Arriba
  6. 6 Detenidos en Íscar dos fugitivos, uno con un machete, tras una peligrosa persecución desde Cuéllar
  7. 7 Renault Valladolid lanza una oferta de empleo para contratar a 300 operarios
  8. 8

    Intentan atracar un súper con una pistola y acaban «pagando unas cervezas» antes de huir en Valladolid
  9. 9

    La música de Segovia llora a Raúl Garzón, alma rockera y bromista de La Belcho Band
  10. 10

    Asesta 40 puñaladas y cortes a una mujer en una vivienda de la Calle Mayor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla José Manuel Parada lamenta no haberse despedido ni de Encarnita Polo, ni de su suegra

José Manuel Parada lamenta no haberse despedido ni de Encarnita Polo, ni de su suegra