Jorge Javier Vázquez reaparece en 'Supervivientes All Stars' con 'nuevo rostro'

'Supervivientes All Stars 2025' ya ha comenzado a dar sus primeros pasos. El pasado jueves pudimos ver junto al elenco de concursantes, a su presentador Jorge Javier Vázquez que ha aparecido con nuevo rostro.

Jorge ha estado desaparecido todo el verano y este miércoles la revista 'Semana' desvelaba en exclusiva que había decidido pasar por quirófano una vez más para conseguir un rostro perfecto. El popular presentador se ha sometido una remodelación facial total que ha sido llevada a cabo a través de un lifting y el resultado ya se ha podido ver en la primera gala de 'Supervivientes All Stars'.

De blanco riguroso, luciendo un traje de dos piezas en el que predominaba una blazer de doble botonadura con solapas XL con el remate en color negro, el presentador de televisión se ha reencontrado con su público luciendo unas gafas que dificultaban ver su rostro.

No es la primera vez que Jorge Javier aprovecha sus días de descanso para someterse a algún retoque estético y tampoco la primera que reaparece con gafas de sol para evitar mostrar su rostro antes de poder apreciarse el resultado final.

