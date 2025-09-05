El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jorge Javier Vázquez. Telecinco

Jorge Javier Vázquez reaparece en 'Supervivientes All Stars' con 'nuevo rostro'

El presentador se ha sometido a una remodelación facial total

El Norte

Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:55

'Supervivientes All Stars 2025' ya ha comenzado a dar sus primeros pasos. El pasado jueves pudimos ver junto al elenco de concursantes, a su presentador Jorge Javier Vázquez que ha aparecido con nuevo rostro.

Jorge ha estado desaparecido todo el verano y este miércoles la revista 'Semana' desvelaba en exclusiva que había decidido pasar por quirófano una vez más para conseguir un rostro perfecto. El popular presentador se ha sometido una remodelación facial total que ha sido llevada a cabo a través de un lifting y el resultado ya se ha podido ver en la primera gala de 'Supervivientes All Stars'.

De blanco riguroso, luciendo un traje de dos piezas en el que predominaba una blazer de doble botonadura con solapas XL con el remate en color negro, el presentador de televisión se ha reencontrado con su público luciendo unas gafas que dificultaban ver su rostro.

No es la primera vez que Jorge Javier aprovecha sus días de descanso para someterse a algún retoque estético y tampoco la primera que reaparece con gafas de sol para evitar mostrar su rostro antes de poder apreciarse el resultado final.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El hombre que ha quemado a su expareja había salido de prisión y estaba desterrado de Palencia
  2. 2

    Cae la banda del BMW tras una noche de asaltos, entre ellos en Arzuaga
  3. 3

    Buscan al hombre que ha quemado a su expareja en Cuéllar dentro de un coche
  4. 4 El subdelegado del Gobierno advierte: «Las sanciones por alterar la contrarreloj de la Vuelta pueden arruinar a familias»
  5. 5

    Un cadáver, cocaína y disparos con una escopeta en un bar de Castrillo-Tejeriego
  6. 6 El modelo e influencer Yago Campos aparece sin vida en un hotel de lujo de Mykonos
  7. 7 Una nueva tienda en Vallsur ofrecerá marcas internacionales desde octubre
  8. 8

    Tres caballos corneados en un peligroso encierro en Medina del Campo
  9. 9

    El Real Valladolid no quiere más abonados este curso en Segunda
  10. 10

    Entra en vigor la reordenación definitiva del tráfico en San Miguel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Jorge Javier Vázquez reaparece en 'Supervivientes All Stars' con 'nuevo rostro'

Jorge Javier Vázquez reaparece en &#039;Supervivientes All Stars&#039; con &#039;nuevo rostro&#039;