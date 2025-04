Jorge Javier Vázquez carga duramente contra Miguel Bosé por sus últimas declaraciones

El Norte Lunes, 21 de abril 2025, 17:03 Comenta Compartir

Jorge Javier Vázquez, desde su blog de 'Lecturas' ha cargado con enorme dureza contra Miguel Bosé y ha asegurado que quienes más le preocupan «son sus hijos», una afirmación que llega después que el cantante acudiese a 'El Hormiguero' y

diera rienda suelta a sus convicciones sin complejo alguno. Volvió a mostrar un lado más conspiranoico y estrafalario. «Nunca pensé que no volvería a cantar. Sabía que encontraría la solución en alguna parte. Tenía que ir descartando falsos diagnósticos hasta que, al final, el problema se concretó en una infección de una muela», fue una de sus observaciones.

Ahora ha llegado eso que ahora se llama como «reacción», y una de las más sonadas ha sido la de Jorge Javier Vázquez, quien hace tiempo que no soporta al artista y a la persona/personaje en el que se ha convertido, según se deduce de las lindezas que le suele dedicar cada tanto. Y ahora ha vuelto a ocurrir. Por ejemplo: «Miguel Bosé no toca fondo. Ha vuelto a nuestros vidas para anunciar, creo, una gira. Y ha aprovechado para pasearse por algunas televisiones y soltar idioteces de un calibre considerable».

«Chaladuras»

Este ha sido solo el inicio, pues luego ha proseguido: «No es necesario reproducirlas porque significa seguir dándole voz a alguien que la perdió hace mucho tiempo. Como la cabeza. Me importa poco que Bosé naufrague entre sus chaladuras aunque tengo que reconocer que desde que le dio por predicar sus presuntas buenas nuevas me da bastante pereza escuchar alguna de sus canciones. Es una sensación rara, me siento como estafado».

Entonces, Jorge Javier Vázquez ha puesto su mirada en una de las principales inquietudes de lo que rodea al al cantante: sus hijos. «No debe ser fácil criarse con un señor que se levanta y se acuesta pensando en absurdas conspiraciones y pasa el resto del día compadeciendo a la humanidad por no tener una mente tan preclara como la suya».

«Hay quien le aplaude cuando asegura que en los setenta había mucha libertad. Para todos aquellos que lo hagan les recomiendo el documental 'Mucha Mierda', en Movistar, en el que se habla de la huelga que llevaron a cabo los actores españoles en 1975 por conseguir mejoras laborales. Hay en ese documental mucha dignidad y mucho orgullo. Gente que incluso acabó en la cárcel», ha recordado.

Los hijos del cantante

Finalmente, el presentador de ‹Supervivientes' ha sentenciado de la forma más categórica: «Nada que ver con Miguel Bosé, que está ya para el desguace. No sigamos riéndole las gracias. Es malo para él y letal para sus hijos».

A pesar de decir que le cuesta dar voz a alguien como Miguel Bosé, tampoco es la primera vez que Jorge Javier Vázquez habla del artista «Qué pena que una persona que se ha encargado de refregarnos por la cara su exquisita educación haya acabado abonado al negacionismo. Pienso en sus hijos y me dan pena. Les ha tocado un padre en suerte que está echado a perder», relató anteriormente en su blog.

Todo viene a a cuento de declaraciones de Miguel Bosé como estas: «Soy orgullosamente negacionista. No me he vacunado ni he vacunado a mis hijos. Los que están al otro lado están acojonados ante las formas tradicionales de la medicina porque es un área que va creciendo cada día, por sus efectos y por el convencimiento de que, para curar el dolor de estómago, una mezcla de hinojo, manzanilla y estevia no mata. Con pasión, las cosas se cargan de luz y verdad». Es lo que él llama «la otra verdad».