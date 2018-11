Jorge Javier Vázquez: «Me invaden unas incontrolables ganas de llorar» El presentador se ha sincerado en su blog personal EL NORTE Miércoles, 21 noviembre 2018, 12:29

A pesar de estar curado de espanto en el mundo de la televisión, Jorge Javier Vázquez se ha sincerado en su blog personal: «En uno de los descansos (de la gala del jueves), me comunican que me están poniendo bonito en las redes» (llegaron a crear incluso un boicot al programa a través de las redes con el hashtag #SomosLaAudiencia). «Conforme va pasando la mañana me pongo cada vez más triste y me invaden unas incontrolables ganas de llorar», reconoce al descubrir que su cuenta de Instagram está repleta de mensajes atacándole. Y aunque los elimina directamente, sabe que están ahí.

«Leo los titulares de los dos artículos que no me dejan excesivamente bien -por ser suave- y noto que voy cayendo en un pozo cada vez más negro», reconoce. El propio presentador es consciente de que esta forma negativa de ver las cosas viene también provocada por las horas de trabajo de más, las pocas horas de sueño y el propio cansancio físico. Pero a pesar de ello solo se le pasa un cosa por la cabeza: «No puedo evitar pensar que me quiero ir. Dejarlo todo. Desaparecer. Desconectar durante tres meses, un año entero, irme a una playa con los perros».