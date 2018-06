Jorge Javier Vázquez carga contra Salvador Sobral Jorge Javier Vázquez. / Instagram No le ha gustado nada las críticas que ha hecho el cantante portugués a 'Sálvame' EL NORTE Jueves, 28 junio 2018, 13:08

Jorge Javier Vázquez se siente molesto con Salvador Sobral, tras la última visitante del cantante luso a España y, sobre todo, tras su entrevista en 'El Hormiguero'.

El ganador de Eurovisión 2017 habló en su entrevsita con Pablo Motos de cómo veía la fama: «Creo que en España no es así, hay muchos famosos por ser famosos, como sucede en 'Sálvame', porque una es famosa por estar con un torero... y no por su oficio».

Palabras que confirmó el presentador, pero que molestaron a Jorge Javier: «Se ha paseado por las teles haciendo honor a su apellido. Incluso cargó en 'El Hormiguero' contra 'Sálvame' y Belén Esteban, algo que me parece el colmo de la mala educación. Jamás se me ocurriría plantarme en Portugal y cuestionar la televisión que allí se hace» y añadió: «Sobral habla y pareciera que se tuviese que detener el mundo. Pues chato, que tampoco es para tanto. Que has ganado Eurovisión, no has creado el Grindr».