Jorge Javier desvela su debilidad por Isa Pantoja Jueves, 18 octubre 2018, 12:44

Jorge Javier Vázquez, durante una campaña solidaria en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer, ha desvelado la pasión que siente por la hija de Isabel Pantoja resaltando la fuerza que tiene a pesar de los 22 años que tiene y los varapalos recibidos.

En la entrevista realizada por 'Chance', el presentador ha hablado del éxito de la última edición de 'GH VIP'. «Notaba con esta edición que había muchas ganas de reality y de este Gran Hermano, no sé por qué. Cuando tienes un programa super potente, cuando salió expulsada Isa Pantoja, cuando ves la escaleta ya sabes que aquello es una bomba de relojería y así fue, porque fue el día que hicimos un 31. Con éste yo notaba que la gente tenía ganas de reality».

Sobre su trato de favor hacia Chabelita, Jorge Javier comenta: «Tiene mucha fuerza, a mí me asombra. Mucha gente dice que es muy fría, pero yo creo que es una mujer que sabe perfectamente lo que quiere y que maneja muy bien sus sentimientos. Yo creo que lo tiene muy claro y a mí me gusta eso de ella. Luego también no puedes olvidar que tiene 22 años, juzgamos sus comportamiento como si fuera una señora de 50 y no. Es que tiene 22, ¿quién no ha hecho locuras a los 22? Vamos... Y a los 50».