Jordi González habla de la enfermedad que casi le cuesta la vida

Jordi González ha vuelto a la pequeña pantalla para hablar a la audiencia de la experiencia que le ha cambiado para siempre. El presentador de 62 años empezó el año en el hospital, después de un viaje a Latinoamérica en el que sufrió una neumonía que casi le cuesta la vida. De hecho, en el 70% de los casos, según el mismo ha contado, esta bacteria que le afectó termina resultando mortal.

«Lo que yo tenía era una bronconeumonía bilateral, que es la enfermedad que ha matado al papa Francisco, agravada por una crisis renal. Es un diagnóstico con claro índice de mortalidad», ha compartido. Desaparecido de la televisión desde hace seis meses, Jordi González ha querido aclarar que, por suerte, ahora está bien. Aunque hace no mucho no lo estaba. Estaba en Medellín cuando empezó a encontrarse mal. «Salí de casa por la mañana y, al volver a mi apartamento, me costaba respirar. Me faltaba el aire», ha recordado el presentador en una entrevista en la TV3.

«Me senté en un jardín y no podía respirar», ha expresado. Fue entonces cuando avisó a un médico, le hicieron las pruebas necesarias y le llevaron inmediatamente a un hospital. «Me dejaron ingresado y ya no recuerdo nada más hasta muchas semanas después», ha explicado Jordi, expresando el horror que le tuvo meses en la cuidados intensivos y durante tres semanas en un coma inducido. Estaba en tan mal estado que su cerebro no estaba en condiciones de recordar nada. «Me llevaron a un hospital muy bueno, porque me salvaron la vida. Estuve en la UCI dos meses», ha compartido. Ya hace unas semanas se dijo que la situación había sido «crítica» y que había peligrado su vida.

Y tal fue el desconcierto cuando se despertó que una enfermera le tuvo que explicar qué había pasado. «Yo recuerdo que me encontré mal un jueves, y una enfermera me dice que es sábado y yo le pregunto si solo he pasado dos días en el hospital», ha destacado. «Ella me dice: 'No, llevas casi dos meses'. En ese momento fue cuando fui consciente de que estaba muy mal».