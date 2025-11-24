Jordi González desvela el motivo de su retirada de la televisión El presentador catalán ha dejado que 'Col·lapse', el programa que ahora dirige y conduce, será el último

A finales del pasado mes de septiembre Jordi González regresaba a la pequeña pantalla, después de haberse recuoperado de una grave enfermedad provocada por una bacteria que contrajo en Medellín, Colombia. El presentador vivió una auténtica «pesadilla» de la que hace apenas unos pocos meses pudo afirmar por fin que se encontraba «completamente recuperado».

Jordi González volvió el sábado 27 de septiembre a TV3 como nuevo director y conductor de 'Col·lapse', un programa de entrevistas y debate. «Nueve mil ciento veinticinco noches después, en mi lengua y en TV3, os digo: ¡Buenas noches!», exclamó a su llegada. «Cuarenta años haciendo esto... y todavía me pongo nervioso», confesó.

Despedida

Ahora, casi dos meses más tarde, el televisivo ha sorprendido a todos anunciando su jubilación. Ha sido a través de una entrevista concedida con 'Diari Ara', en la que el presentador se ha sincerado como nunca sobre su papel en la pequeña pantalla. El catalán ha explicado que uno de los principales motivos de esta decisión ha sido el hecho de que «tengo dinero y no tengo hijos», lo que le permite tener solvencia económica para el resto de su vida. Y es que González ha amasado una gran fortuna después de décadas al frente de diferentes formatos como 'Moros y Cristianos', 'La casa de tu vida', 'TNT', 'Gran Hermano', 'Las joyas de la corona', 'Supervivientes', 'Lazos de sangre', entre muchos otros.

Algo que tiene completamente claro es que 'Col·lapse' será el programa con el que despida su carrera: «Es mi epílogo, seguro. Lo podemos escribir ante notario. Puede durar tres meses o tres años, pero no haré otro programa», ha asegurado. Sobre su próxima jubilación, el presentador afirma que «al día siguiente iré a Japón, que todavía no he ido», además también «quiero aprender inglés y aprender a cocinar. Son las cosas que me propuse cuando tenía 40 años y que todavía no he podido hacer».

