Jonathan Bailey. Reuters

Jonathan Bailey, hombre más sexi del mundo en 2025

La revista 'People' ha nombrado al actor inglés de 37 años por su «encanto, ingenio y belleza»

Joaquina Dueñas

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:09

Jonathan Bailey ha sido nombrado por la revista 'People' como el hombre más sexy del mundo de 2025, una distinción que el actor inglés ha mantenido en secreto para sus allegados, esperando darles la sorpresa. «Estoy muy emocionado de que mis amigos y familiares se enteren», ha dicho. A sus 37 años, la publicación destaca de él su «encanto, ingenio y una belleza casi injusta».

A pesar del éxito y la popularidad que le acompañan desde hace un lustro gracias a su papel en 'Los Bridgerton', no ha terminado de acostumbrarse a Hollywood. «Me siento incómodo con bastante frecuencia. Siento que ese estado me acompañará toda la vida», ha revelado.

Actor vocacional, con solo siete años, ya actuaba con la Royal Shakespeare Company de Londres. Se recuerda como un niño entusiasta y probablemente «bastante molesto». «Me costaba calmarme», ha confesado, al tiempo que ha reconocido que no cree haberse considerado sexi en su juventud. Se declara amante del cine, del teatro y de la música, con miedo irracional a las serpientes y da las claves para una cita perfecta: «Me encanta pasear, cenar, ir al teatro, al cine. Depende de la cita». Eso sí, cuando ya hay confianza, basta con unos Lego y una pizza. «Algunas de mis mejores citas han sido con Lego», ha dicho.

