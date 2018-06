Johnny Depp y Vanessa Paradis, preocupados por la salud del hijo que tienen en común Johnny Depp y Vanessa Paradis, en una foto de archivo. / AFP La actriz tuvo que ausentarse de la presentación de su última película en París para estar junto al pequeño EL NORTE Viernes, 29 junio 2018, 14:08

La ausencia de Vanessa Paradis durante la presentación en París de su última película, 'Un cuchillo en el corazón', el pasado martes, 26 de junio, tenía su explicación. Un dato que desveló el director de la cinta, Yann González, que reveló que la actriz había recibido «muy malas noticias».

Según recoge 'People', el hijo que Paradis tiene con Johnny Depp, Jack Depp, padece «graves problemas de salud», que le obligaron a quedarse con él. «Desafortunadamente, Vanessa Paradis no pudo unirse a nosotros esta noche, tuvo que ausentarse debido a los serios problemas de salud de su hijo», apuntó González.

Esa misma noche, el padre del pequeño, Johnny Depp, fue visto en Alemania firmando unos autógrafos después de dar un concierto con su grupo The Hollywood Vampires, tal y como recuerda 'Bekia'.

Sobre el estado de salud de Jack, los padres no se han pronunciado, pero es seguro que no tiene que estar siendo nada fácil para ellos. Hace poco, el protagonista de la saga 'Piratas del Caribe' apuntó a la revista 'Rolling Stone' que está atravesando por una dura depresión. En ese reportaje habló de su hijo y que le preocupaba todo lo que el pequeño había tenido que escuchar sobre su padre: «Ha oído historias sobre cómo yo he perdido todo el dinero de boca de otros niños del colegio, y eso no es justo».