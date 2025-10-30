Johnny Depp dona dinero a una asociación de música afectada por la DANA El actor ha estado en contacto durante meses con la escuela de Valencia para hacer llegar un dinero que ayude a recuperar lo perdido

Las muestras de solidaridad con la DANA de Valencia han llegado desde diferentes puntos del territorio nacional y fuera de él. Ahora, coincidiendo con el primer aniversario, se ha hecho público que Johnny Depp ha donado 65.000 dólares al Centre Instructiu Musical (CIM) de la localidad valenciana de Massanassa, una escuela musical que sufrió graves daños.

Sobre esta donación, ha sido la propia entidad la que ha informado sobre ella a través de su cuenta de Instagram y el periódico local Levante el que ha dado más detalles. «La donación viene gestándose desde el pasado verano, pero ha sido confirmada hoy por la organización filantrópica que gestiona la estrella de Hollywood», recoge el citado medio en palabras del presidente del CIM, Jesús Mateo.

Tal y como informan medios locales, este dinero estará destino para adecuar una planta baja adquirida por la sociedad musical de Massanassa como nuevo local social tras las donaciones que ha recibido en los últimos 12 meses y que han ayudado a la compra. La sede del CIM quedó «totalmente destrozada» tras la dana y aquel 29 de octubre la institución perdió todo: archivos, instrumentos y su lugar de encuentro.

Gracias a la gestión de un contacto, el intérprete conoció la situación de esta escuela musical de Massanassa. «Con nosotros se puso en contacto una persona conocida que ha actuado como intermediario y es a través de esta persona con la que hemos hecho todos los trámites», ha explicado Mateo al citado medio. El CIM, que cuenta con casi 500 socios, dos bandas de música y una escuela para más de 100 alumnos de esta localidad valenciana, también recibió la visita del cantante Plácido Domingo en marzo. Según comunicó la escuela, el artista y su fundación aportaron «gran cantidad» de material instrumental para la escuela.

Días después de la catástrofe, Depp viajó a España en el marco del Festival de Cine Europeo de Sevilla, donde presentó en noviembre de 2024 su segundo proyecto como director. «Es un honor y un privilegio estar aquí, después de la devastación y la situación catastrófica que se está viviendo en España. Nos gustaría hacer todo lo posible para ayudar de cualquier manera. Todo nuestro corazón está con la gente de España», señaló el actor en aquella cita en la capital hispalense. Dicho y hech