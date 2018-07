Johnny Depp cambia el significado de los tatuajes dedicados a sus ex El actor Johnny Depp. / AFP El actor se tatuó los nudillos la palabra 'SLIM' (delgada), que era el apodo de su exmujer Amber Heard. Tras la ruptura, el actor modificó el tatuaje por la palabra 'SCUM' (escoria) EL NORTE Jueves, 26 julio 2018, 11:44

Johnny Depp parece que está dejando atrás sus problemas, sus situaciones violentas, sus salidas de tono incluido su escandaloso divorcio con Amber Heard que tuvo su origen en la noche del 21 de mayo. Según relató la propia Amber, el actor le lanzó un teléfono móvil a la cara en un ataque violento de cólera. En ese momento llevaban quince meses casados. El día siguiente la joven fue al juzgado a pedir el divorcio y a exigir una pensión compensatoria. Depp respondió con una negativa al pago de esa manutención.

Unos días después el 27 de mayo, Amber regresó a los juzgados para exigir una orden de alejamiento temporal contra Depp. En la cara llevaba una moratón de la supuesta agresión de Depp, en la mejilla izquierda. La declaración fue el punto de partida del divorcio más polémica de los que se recuerda en Hollywood en los últimos años. Desde aquel momento la vida de Depp fue de mal en peor, según recuerda ABC.

Tatuajes

Al margen de sus enfrentamiento con Amber, sus rupturas con otras parejas le ha llevado a arreglarse sus tatuajes. Siempre se dijo que grabarse en la piel el nombre o la imagen de la pareja no es una buena idea, ya que debemos tener en cuenta que, a veces, las opiniones no son para toda la vida. Pues esto es lo que le ha ocurrido al protagonista de 'Los piratas del Caribe' que se tatuó la silueta del cuerpo de Heard en el antebrazo derecho y no le quedó otro remedio que hacer uso del ingenio y valorar si debía someterse al láser para borrar la huella que la tinta dejó en su piel, o aprovechar la imagen de su ex para reconvertirla en otro dibujo. Optó por la segunda opción, conviertiendo a su exmujer en un enorme rectángulo negro.

El segundo fue durante la luna de miel. El actor se tatuó los nudillos la palabra 'SLIM' (delgada), que era el apodo con el que llamaba a su ya exmujer. Después de la ruptura, el actor modificó el tatuaje por la palabra 'SCUM' (escoria).

Pero esta situación no es nueva para el actor, cuando salía con Winona Ryder se tatuó las palabras «Winona Forever», que modificó tras la ruptura por «Wino Forever».