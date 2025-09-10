El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Joaquín Prat besa apasionadamente a Alexia Pla. EP

Joaquín Prat pide matrimonio a Alexia Pla

El presentador ha dejado entrever que la boda podría celebrarse en 2026

El Norte

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:11

Después de tres años de discreta relación, Joaquín Prat y Alexia Pla están más cerca de pasar por el altar. Ha sido la revista ¡Hola! la que ha dado la primicia de un posible enlace nupcial entre el hijo del inolvidable Joaquín Prat y Alexia Pla, enfermera y empresaria, dueña de dos clínicas de estética en Castellón e Ibiza.

En una entrevista con la revista, Joaquín ha reconocido que «sí, le he pedido matrimonio» justo cuando se ha cumplido el tercer aniversario desde que sus caminos se cruzaron por primera vez. Aunque el presentador desea que la boda se produzca «ipso facto», todo parece indicar que el 'sí quiero' se produciría en 2026.

Prat también justifica su decisión porque, para él, Alexia Pla «es la mejor persona que he conocido. Es la familia que he elegido» expresa muy enamorado, confesando que además en un futuro le gustaría ser padre -él tiene un niño de 10 años fruto de su relación con Yolanda Bravo- junto a Alexia, que no tiene hijos. «Quiero casarme y me gustaría ser padre con ella. Esto lo saben todos nuestros amigos» desvela.

