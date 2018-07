Joaquín Cortés arremete contra Paula Echevarría Paula Echevarría y Joaquín Cortés. / Instagram El bailarín no compartió los comentarios que hizo la actriz sobre los gitanos EL NORTE Lunes, 2 julio 2018, 13:53

Paula Echevarría no ha estado demasiado acertada con un comentario que ha hecho sobre Dulceida. En una entrevista con Efe, la intérprete, sin ánimo de ofender, decía: «Es como comparar a Dios con un gitano», cuando la comparaban con la conocida bloguera y añadía: «Ya quisiera yo hacerme las fotos que se hace Dulceida, sus vídeos maravillosos y las producciones que lleva con ella».

Estas palabras parece que no fueron del agrado de Joaquín Cortés, tal y como lo ha dejado de manifiesto en su perfil de Twitter: «Pocas veces me he sentido más avergonzado de una persona como de ti», y añadía: «Ahí se ve el nivel cultural de las personas, la educación, la falta de respeto y, sobre todo, la falta de humanidad. Llevábamos año luchando por promover la igualdad y llegas tú y menosprecias una etnia que ni conoces».

Las discuplas expresadas por Paula minutos después parece que le han servido de poco al bailarín: «Y esto no se arregla con un 'lo siento'. De verdad que mal gusto, que poca categoría y que poca vergüenza. Con personas como tú se ve la cultura en este país».

Pero Joaquín Cortés no ha sido el único que ha cargado contra la ex de David Bustamante. En la red social se han podido leer comentarios como: «Vaya telita y que engañada tiene a la gente que la sigue y admira. Debería tener más educación y vergüenza», «no tiene vergüenza. Me muerdo la lengua. Dulceida te da 20 mil vueltas callo malayo» y «Está claro que nosotros los gitanos tenemos más principios, modos y respeto.Cosa que no todo el mundo puede tener, ya que con la clase se nace. Ojalá te quedes sin seguidores y vean que clase de persona eres...»

Hasta la Fundación Secretariado Gitano ha lamentado las palabras de la actriz: «Lamentamos las palabras de #PaulaEchevarría que refuerzan la imagen estereotipada de las personas gitanas. Lo que dicen nuestras «it girls» favoritas tiene mucho eco entre los jóvenes, por eso les pedimos que no reproduzcan mensajes tan manidos».