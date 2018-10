Joana y Mónica no se soportan Joana y Mónica en su primer cara a cara en 'Intercambio consentido'. / Antena 3 Las concursantes del reality 'Intercambio consentido' hablaron, en su encuentro, de cómo les iba con la pareja de la otra EL NORTE Miércoles, 31 octubre 2018, 14:01

El reality 'Intercambio consentido' de Antena 3 vivió ayer una auténtica 'pelea' entre dos concursantes. Para ir calentado el ambiente, lo primero que le dijo Mónica a Joana ha sido: «Vamos vestidas iguales». A la hora de definirse, Mónica ha comentado que no encontraba en Joana «ese porte de una modelo como yo me esperaba que iba a ser», además de añadir que «luego me dirán superficial, pero el peinado de Joana no me ha gustado nada». Pero ésta no se ha quedado atrás y no ha dudado en afimar que a ella le «queda mejor» la ropa que a Mónica.

La primera impresión del encuentro entre ambas, ha sido en palabras de la novia de Juanra una «pelea de gatas». «Parecía una pelea de gatas y yo no he venido aquí a pelearme ni con ella ni con nadie», decía Mónica, para luego añadir que «con Miquel a lo mejor un poco».

Por su parte, Joana decía que ella y Juanra no han discutido desde que se han conocido, que todo han sido «risas por un lado, risas por el otro» y que está «bastante desconectada». Algo que ha hecho que Mónica le mienta y diga que ella y Mikel se lo pasan «fenomenal», evitando mencionar las discusiones que ambos han protagonizado desde que empezara su convivencia en 'Intercambio consentido'.