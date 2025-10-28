Jim Carrey pidió matrimonio a Laura Pausini

El Norte Martes, 28 de octubre 2025, 11:57 Comenta Compartir

La 'italiana más española', Laura Pausini, fue la invitada estrella elegida por Pablo motos para celebrar los 3.000 programas de 'El Hormiguero'. La cantante también aprovechó está de celebración después de haber recibido el Billboard Icon Award 2025 y anunciar su próximo disco 'Yo canto 2', con el cual rendirá homenaje a los artistas que admira, 20 años después de lanzar su disco 'Yo canto', que contenía versiones de canciones italianas.

En directo, presentó su nuevo single, 'Mi historia entre tus dedos', del artista italiano Gianluca Grignani, una canción que aún canta en sus ratos libres y que «representa mucho el período de los años 90», en el que ella empezó su carrera artística. «Cuando salió pensé, por qué no me la dan a mí. Me encanta, tiene una melodía preciosa», ha comentado.

Pausini reconoció que siente necesidad de subirse a un escenario. «Mi casa es el escenario, me siento mejor ahí. Había prometido a mi familia que el 2025 hubiera sido más tranquilo, pero el 15 de enero me sentí muy aburrida, extrañaba el escenario».

Por otro lado, ha hablado de su pareja, Paolo Carta, que además es su guitarrista. Preguntada por su relación y las veces que suelen discutir, la cantante ha admitido que no suelen enfadarse, pero que durante uno de los conciertos «miró el trasero de una bailarina» y se lo ha echado en cara.

Durante la entrevista, la hiperactiva Pausini habló de varias anécdotas. Entre ellas su encuentro con Bono de U2 en un ascensor en Nueva York. Ambos habían coincidido en un concierto anteriormente, pero ella pensaba que no la iba a reconocer y cuando la saludó no pudo evitar contárselo a sus amigas.

Así como ha recordado el día que Jim Carrey le pidió matrimonio durante una fiesta de Barbra Streisand en la que ella debía cantar una canción: «»¡Vamos a esa fiesta, en la casa de nuestro productor, cuando termino de cantar, se levanta Jim Carrey y me dice: '¿quieres casarte conmigo?' Te daré la green card». Al principio, según la italiana, se lo tomó a broma..., luego «no tanto».