Jesús Vazquez no tiene entre sus planes ser padre

EL NORTE Jueves, 11 octubre 2018

El presentador Jesús Vázquez vuelve a estar inmerso en una nueva edición de 'Envuelve de luz tu pueblo', una acción navideña promovida por Ferrero Rocher que cumple su quinto año. En esta edición, los municipios que optan a disfrutar de la iluminación navideña de Ferrero Rocher son: Comillas (Cantabria), Puebla de Sanabria (Zamora), Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), Media Sidonia (Cádiz), Ayllón (Segovia) y Olite-Erriberri (Navarra). Las votaciones para conocer al ganador podrán realizarse hasta el sábado, 15 de diciembre.

Jesús Vázquez ha mostrado su satisfación por participar en esta acción, además de su lucha activa contra el SIDA: «Esas otras cosas que no son la televisión, me gustan muchísimo porque me aportan una luz diferente y un sentido a la vida. A veces vivimos esta vida de locos y estamos con cámaras para arriba y para abajo dando gritos. ¿Para qué? Para que sirvas como altavoz a los que no tienen voz, para que pueda ayudar a los investigadores una nueva vacuna».

Sobre su día a día afirma que «no es tan frenético, ya fue más. Ahora estoy más tranquilo, he cumplido 53 y ya empiezo a amansarme un poco y me gusta más estar en el campo, con la familia. Irme con mi marido y desaparecer». En cuanto a la posibilidad de aumentar la familia: «Yo soy muy feliz como soy, no siento la llamada ni creo que la vaya a sentir. Tengo tantas cosa a las que dedicarme que a lo mejor no podría hacer si tuviera un crío o no me daría tiempo».