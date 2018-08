Jesús Oviedo pone en duda la versión de Sofía Suescun sobre sus infidelidades Jesús Oviedo de Gemeliers. / Instagram El miembro de Gemeliers, ante la pregunta de un posible romance con la televiva señaló que «Si algo se ha dicho, mentira no es» EL NORTE Viernes, 3 agosto 2018, 13:59

Sofía Suescun se ha convertido en uno de los personajes básicos en Telecinco. Sus polémicas relaciones con unos y con otros le han llevado a estar en boca de todos en los programas de corazón de la cadena. Esa propularidad ha crecido aún más tras su paso por el 'polideluxe' donde se pudo descubrir que tuvo un romance con un famoso futbolista, además de sus infidelidades a Alejandro Albalá y ahora se suma un nuevo cotillero, en esta ocasión relacionado con Jesús Oviedo, integrante del grupo de música Gemeliers, tal y como recuerda ABC.

El cantante además de ser conocido por su profesión, también lo es por arrasar entre las más mujeres, llegando a contar con más de 669.000 seguidoras en Instagram. En una entrevista telefónica, en 'Sálvame', sobre las posibles infidelidades de la navarra a Albalá, comentó: «Si algo se ha dicho, mentira no es», declaró el cantante que añadió «Hasta que no lo diga ella, yo no voy a decir nada. No cuento nunca lo que he hecho con nadie», finalizó.

El 50% de Gemeliers apuntó que se conocieron en la discoteca Opium de Madrid, entre septiembre y octubre y que se vieron dos o tres veces. Por contra, Suescun no ha confirmado esta relación, simplemente ha dicho: «parece que a la gente le hace ilusión decir que ha estado con Sofía Suescun, me sorprende pero el tema ya me cansa.