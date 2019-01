Jesulín de Ubrique y María José Campanario, en crisis «Esta separación es la definitiva», asegura el colaborador de 'Sálvame', Kiko Hernández EL NORTE Miércoles, 30 enero 2019, 10:39

Jesulín de Ubrique y María José Campanario están en crisis, así lo han asegurado en 'Sálvame', desde donde han informado de una fuerte crisis entre la pareja. «Ha habido un desgaste en la relación desde hace bastante tiempo y no se les ve juntos desde hace mucho», explicaba José Antonio León, uno de los reporteros más conocidos del programa del corazón por excelencia. «Nos ha llegado la información de que hay una crisis bastante fuerte donde a Jesús se le está arrinconando y que, quizá, Jesús no toma ciertas decisiones para no cometer el mismo error que ya tuvo en el pasado», y Kiko Hernández añadía: «Esta separación es la definitiva».

Estos rumores de crisis se alimentan con la inminente publicación de un libro sobre la familia Janeiro en el que Pepa Caballero, exmano derecha del clan durante diez años, ha materializado su venganza contra la familia en forma de libro. En él se revelan los secretos mejor guardados de Ambiciones y los motivos no afectivos que les han llevado a estar unidos durante años, informa 'Abc'.