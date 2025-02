Jessica Bueno muestra un regalo de casi 200 euros, tras su ruptura con Luitingo

El Norte Miércoles, 26 de febrero 2025, 19:03 Comenta Compartir

Jessica Bueno emitió en redes un comunicado tras su ruptura con Luitingo y también una foto llorando para pedirles empatía y explicarles que no podría estar tan activa como antes en las redes sociales porque no estaba pasando por un buen momento. Pero, lo cierto es que la exconcursante de 'Supervivientes' ha continuado compartiendo stories; en las últimas 24 horas, ha subido tres: una foto de la gata que tiene en común con su ya exnovio, una reflexión acerca de los cambios inesperados en la vida y un vídeo en el que muestra el regalo que ha recibido en casa y que la ha conquistado.

La reflexión que ha compartido con sus 334.000 seguidores dice así: «La vida no siempre sigue tu guion, pero eso no significa que estés perdiendo. A veces lo inesperado es el camino correcto. No te estreses por lo que no puedes cambiar, adáptate y deja que la vida te sorprenda». Unas palabras con las que parece que intenta demostrar que, aunque no imaginaba que su relación el cantante iba a llegar a su fin, entiende que esto puede ser su «camino correcto».

Bolso de 185 euros

Unas horas después, subía un vídeo en el que le agradecía a una agencia de comunicación que le hayan enviado un bolso de la marca Gianni Chiarini a la casa que comparte con sus tres hijos en Sevilla. «Gracias por mimarme, me encanta», ha comentado la creadora de contenido en ese clip en el que muestra que el bolso que le han enviado es un modelo en blanco con una circunferencia dorada. De acuerdo con la página web de la marca, su precio es de 185 euros.

Mientras Jessica ha optado en las últimas horas por no pronunciarse sobre su ruptura, Luitingo, por su parte, se ha centrado en aclarar que la decisión de que se terminase la relación ha sido de los dos y ha defendido que cree que ha estado siempre a la altura durante el noviazgo porque dejó su querida Triana, donde vive su familia, para marcharse a Bilbao a las dos semanas de empezar a salir. Una autodefensa que ha realizado con el objetivo de pedir respeto también para él y no solo para su expareja.

Temas

Redes sociales