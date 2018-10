Jesé, obligado a pagar una elevada cifra por la manutención de su hijo El futbolista Jesé Rodríguez. / Instagram Aunque la cantidad es elevada, Aurah, la ex del futbolista y madre del pequeño Nyan, quería más EL NORTE Jueves, 11 octubre 2018, 12:02

Aurah Ruiz, una de las concursantes de 'Gran Hermano Vip6', a pesar de estar 'recluida' en la casa de Guadalix de la Sierra, sigue con sus problemas con Jesé Rodríguez por la manutención del hijo que tienen en común.

El futbolista presentó una querella contra la madre de su hijo Nyan por injurias, calumnias y coacciones, mientras que el pasado 3 de septiembre un juez fijaba el dinero que el jugador tenía que pagar en concepto de manutención.

La cantidad es de 4.000 euros, según ha desvelado la revista 'Semana'. Los gastos extraordinarios correrán por cuenta de Jesé al 80% y de Aurah al 20%. No obstante, la sentencia no es firme por lo que Jesé podrá presentar recurso. A pesar de que es una cifra más que sustanciosa, Aurah quería más. Concretamente 1.500 euros más al mes como indemnización por la convivencia y perjuicios de su ruptura con el futbolista, también pedía una vivienda en Gran Canaria, más los gastos escolares del pequeño y en los médicos, aunque el juez no se lo concedió.

El próximo 15 de octubre, tendrá que abandonar la cas de 'GH vip' para declarar en los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria por una querella pendiente. Además, otra fuente próxima a Jesé ha dicho a 'Semana': «Este señor nunca ha abandonado a su hijo en ningún momento. Jesé ha llegado a pagar más de 100.000 euros para trasladarle desde Canarias a Inglaterra para que le vieran los mejores médicos. Durante todo ese tiempo y, dadas las circunstancias, el futbolista no ha podido ver a su hijo desde el mes de abril debido a los conflictos con su progenitora».