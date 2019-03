Los Javis se casan en 'El hormiguero' «Para uniros solo necesitamos una cosa: que haya amor», declaró Pablo Motos, después de bromear con que se tratara de una unión «ilegal» EL NORTE Jueves, 7 marzo 2019, 10:57

«Yo, Javier, estoy feliz de poder compartir la vida con una persona tan alegre y que me mueve siempre hacia delante», declaró Ambrossi. «Yo, Javier, estoy contento de que seas mi brújula; de que siempre que no sé que hay que hacer, tú siempre lo sabes. Tú intuición me hace mejor y tu cariño me llena«, confesó Calvo, antes de concluir el momento con un cariñoso beso y el aplauso del público. Así concluyó el momento boda la noche del miércoles en 'El hormiguero', que contó con la presencia de Javier Ambrossi y Javier Calvo.

«¿Os habéis casado ya?», quiso saber el presentador de 'El hormiguero'. Una pregunta ante la que la pareja admitió que, por el momento, no lo habían hecho debido a los compromisos profesionales que habían ocupado su tiempo en los últimos meses. «Cásanos ahora mismo», propuso Ambrossi a Motos, sin soltar la mano de su novio, ante los aplausos del público. «Parece que eso está preparado, pero no. Yo no sé ahora mismo por dónde va a salir esto», aseguró Calvo.

«No tengo titulación para casaros, pero os puedo casar», respondió el presentador. «Para uniros solo necesitamos una cosa: que haya amor», declaró Motos, después de bromear con que se tratara de una unión «ilegal», informa 'FórmulaTV'.