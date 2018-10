Jacqueline de la Vega, rota de dolor por la muerte de su exmarido La presentadora Jacqueline de la Vega. / Agencias La mexicana ha publicado una emotiva carta despidiéndose de quien fuera su esposo desde 1992 hasta 2005 EL NORTE Martes, 30 octubre 2018, 12:30

Jacqueline de la Vega está atravesando por un momento delicado tras el fallecimiento de Cris Lozano, su marido desde 1992 hasta 2005. La presentadora mexicana ha querido compartir una foto de su exmarido en Instagram junto a un emotivo texto: «No puedo describir con palabras el dolor que siento al ver partir a mi compañero de viaje, mi maestro, mi amigo, mi amor, de esos amores que ni el tiempo ni una separación pueden cambiar. Toda una vida a su vera, viviendo su pasión por la vida, un visionario que veía futuro donde el resto no lo hacía. Gobernador, empresario, padre amado de Teresa y Diana, buen hermano, buen hijo, buen tío, amado amigo y mejor persona» y continuaba: «Ayer me dijo: sabes que siempre he sido feliz, porque he pensado que todo el mundo era bueno. Aunque a veces la gente se pierde en la ambición y en lo que realmente no importa, hoy es uno de los peores días de mi vida. Se fue esta mañana, amaba demasiado y el corazón no puede con tanto».

La despedida a quien fuera su pareja concluía: «Estoy rota y creo que nunca me curaré, es un desgarramiento conocer el amor incondicional y perderlo así. Hoy el mundo ha perdido a un ser impecable. Gracias Cris por tanto amor. Cada minuto del resto de mi vida estarás aquí dentro de mi alma, no me enseñaste a vivir sin ti».