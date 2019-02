Ivonne Reyes confiesa su intento de suicidio 01:11 La venezolana cuenta por vez primera su «dañina» relación con el presentador de televisión EL NORTE Miércoles, 27 febrero 2019, 12:01

Ivonne Reyes ha concedido una entrevista a 'Lecturas' en la que ha confesado los duros momentos por los que ha atravesado por su «dañina» relación con Pepe Navarro. «Una vez llamé a Pepe y le dije que no podía más, que me había tomado un bote de pastillas», ha reconocido la venezolana afincada en España, dos décadas después de aquel suceso.

Llega a reconocer que se sintió espiada y «controlada». «Te acostumbras a vivir en alerta continua». El intento de suicidio no fue lo único a lo que tuvo que enfrentarse, también a dos abortos. «El dolor de alma y físico fue horrible. Para mí fue un golpe muy fuerte, yo soy antiaborto», cuenta a la citada publicación. Y añade: «La tercera vez que me quedé embarazada esperé al cuarto mes para decírselo. Quería terminar esa relación que me estaba haciendo daño. Me dije: «O tengo este hijo o no salgo de aquí nunca».